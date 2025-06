Pletor lève 2 millions d'euros pour mettre l'IA au service du marketing visuel

Pletor en profite pour lancer ce mardi 3 juin sa plateforme de génération de contenus visuels pour le marketing en version beta.

Le potentiel de l'IA pour générer des visuels marketing attrayants n'est plus à démontrer. Mais son automatisation reste encore très complexe. C'est précisément sur ce segment que se positionne Pletor. La start-up, passée par le programme d'incubation de Station F, annonce ce mardi 3 juin une levée de fonds de 2 millions d'euros en pré-amorçage. Un tour mené par l'allemand Atlantic Labs et Kima Ventures, le fonds de Xavier Niel.

Combler les limites des plateformes traditionnelles d'automatisation

Que ce soit dans les petites ou grandes entreprises, les équipes marketing sont confrontées à un défi majeur : produire toujours plus de contenus visuels, plus rapidement, sans perdre en qualité ni en cohérence. "Produire un visuel seul ne suffit plus, c'est juste un maillon de la chaîne. Les plateformes actuelles comme Zapier comprennent l'automatisation mais pas la dimension visuelle, tandis que les outils comme Midjourney génèrent des images sans vraiment comprendre les enjeux marketing", explique Ferdinand Terme, CEO de Pletor qui résume la raison d'existence de l'entreprise.

La solution proposée par Pletor est une plateforme d'agents IA capables de générer des contenus multimodaux (texte, image, vidéo, audio) parfaitement alignés avec l'identité de marque. L'objectif est de permettre aux équipes marketing de devenir de véritables "architectes créatifs", en concevant leurs propres agents capables de générer des visuels, analyser les performances créatives et proposer proactivement de nouvelles idées de campagnes.

Fondée initialement sous le nom de Lasqo AI et spécialisée dans la production de visuels, la start-up opère un virage en devenant Pletor. L'ambition est désormais de proposer une plateforme complète où l'IA devient un copilot marketing, capable non seulement de générer des contenus, mais aussi de comprendre le contexte de marque, d'analyser les tendances concurrentielles et de proposer des insights stratégiques.

Une plateforme d'automatisation complète

Concrètement, Pletor propose une plateforme où les utilisateurs peuvent choisir parmi une sélection initiale de 5 à 10 agents marketing préconfigurés. Ces derniers sont par exemple capables de transformer une photo de profil en vidéo personnalisée, générer des mèmes correspondant à l'identité de marque, ou encore de créer des variations de visuels pour des campagnes marketing. Mais le plus intéressant reste la possibilité, pour les équipes marketing qui le souhaitent, de créer leur propre agent en no-code. Il est possible d'automatiser une flopée de tâches visuelles. La plateforme intègre les meilleurs modèles de pointe du moment que ce soit dans la génération de texte, d'images, de vidéo ou encore de musique.

Pour lancer sa plateforme, Pletor mise sur un déploiement progressif. "Nous ouvrons aujourd'hui une version gratuite en mode premium", annonce Ferdinand Terme. Cette version beta permet aux utilisateurs de découvrir les cas d'usage potentiels de la plateforme, sans engagement financier immédiat. Dans les semaines qui suivront, l'entreprise déploiera des abonnements payants. "L'objectif est de proposer une solution accessible aux petites équipes marketing comme aux grandes entreprises, avec des forfaits qui s'adaptent à leur consommation réelle", précise le CEO. Les prix débuteront à quelques dizaines d'euros, avec la possibilité pour les utilisateurs d'augmenter leurs crédits en cours de route.

Recrutements et expansion internationale

La levée de 2 millions d'euros va permettre à Pletor d'accélérer son développement et de renforcer ses activités à l'international. "Nous allons principalement recruter sur des postes techniques et marketing", explique Ferdinand Terme, pour qui l'enjeu est de démontrer le potentiel concret pour les équipes marketing tout en continuant le développement technique. Pletor veut également développer de nouvelles capacités d'analyses externes pour transformer la plateforme en outil véritablement pro-actif. L'objectif est de permettre, par exemple, de récupérer automatiquement les tendances sur YouTube, d'analyser les contenus des concurrents et de proposer des variations de campagnes marketing de manière autonome.

La start-up réalise déjà près de la moitié de son chiffre d'affaires à l'international, avec un focus sur le marché américain. Pletor prévoit donc de concentrer encore davantage ses efforts sur le marché US. "Les Etats-Unis représentent un marché dynamique où l'adoption des technologies d'IA est plus rapide. L'absence de barrière linguistique, tous les contenus de Pletor étant naturellement produits en anglais, facilite le déploiement, et nous pouvons nous appuyer sur plusieurs clients américains déjà prometteurs", justifie Ferdinand Terme.