Snapchat déploie son IA GPT à tous ses utilisateurs

Le chatbot My AI, qui fonctionne avec la technologie d'OpenAI, peut notamment converser et envoyer des photos aux utilisateurs du réseau social.

Snapchat cède à son tour aux sirènes de l'intelligence artificielle. A l'occasion de son événement Snap Summit qui avait lieu ce 19 avril, l'entreprise a annoncé ouvrir My AI à l'ensemble de ses utilisateurs. Ce chatbot était déjà accessible depuis février aux abonnés de Snap plus, la formule payante du réseau social. Après ce test de deux mois, l'entreprise a estimé que son IA pouvait être généralisée. Désormais, près de 750 millions d'internautes peuvent l'utiliser.

My AI fonctionne avec le modèle d'intelligence artificielle GPT que Snapchat loue auprès d'OpenAI. Ce chatbot, dont l'apparence et le nom peuvent être personnalisés, propose plusieurs fonctionnalités. Il peut notamment être intégré à n'importe quelle conversation. Pour cela, les utilisateurs de Snapchat doivent juste le mentionner dans une discussion et peuvent ensuite lui poser n'importe quelle question. My AI peut également se servir de la Snap Map pour localiser l'internaute et lui soumettre des recommandations. Comme par exemple proposer une liste de restaurants qui se trouvent dans une zone géographique précise. Enfin, les Snapchatteurs peuvent naturellement converser avec My AI et lui envoyer des photos. Les abonnés à Snap plus pourront même recevoir une photo en guise de réponse à un de leur snap. Dans l'exemple mis en avant par l'entreprise, un utilisateur envoie une photo d'un plant de tomates et My AI lui répond par une image de gaspacho, et propose ensuite de lui envoyer la recette.

Des garde-fous mis en place

Le principal défi de Snapchat va sans doute consister à modérer les réponses parfois hasardeuses, voir dangereuses, de My AI. Pendant la phase de test, le chatbot ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'une jeune fille mineure ait un rapport sexuel avec un homme de 31 ans. Pour éviter que ce genre de scénario se reproduise, Snapchat a mis en place plusieurs mesures.

D'après un communiqué partagé par l'entreprise fondée en 2011, les utilisateurs qui "abusent du service" auront "un accès restreint à My AI", tout comme ceux qui formuleront auprès de l'IA "des contenus nocifs". Par ailleurs, le chatbot prendra en compte la date de naissance de son interlocuteur pour adapter ses réponses. Snapchat étant massivement utilisé par les jeunes, les parents pourront surveiller les échanges entre My AI et leurs enfants par l'intermédiaire d'un service incorporé dans l'application.

Toutes ces mesures de protection sont notamment permises par l'utilisation d'une technologie de modération développée par OpenAI qui devrait éviter à My AI de formuler des "réponses inappropriées ou nuisibles". Pour ses grands débuts dans l'intelligence artificielle, Snapchat souhaite logiquement se mettre à l'abri d'éventuels polémiques ou scandales. Après avoir réalisé sa plus faible croissance en 2022 en six ans, l'entreprise compte sur son innovation pour redresser la barre.