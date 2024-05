AI Overviews de Google : les SERP bientôt chamboulées par l'IA

Affichage, positionnement des sites, trafic organique, des bouleversements sont à prévoir avec l'arrivée des Aperçus IA sur le search de Google.

Pour la première fois, Google ouvre l'IA générative à tous les utilisateurs américains. L'annonce a été faite lors du Google I/O de mardi dernier en Californie. Après les tests SGE effectués depuis plusieurs mois aux Etats-Unis, le déploiement de l'IA, sous le nom d'AI Overviews ou Aperçus IA en bon français, a lieu dès à présent sur ce territoire. L'entreprise aimerait que cette fonctionnalité soit utilisée par un milliard d'utilisateurs d'ici à la fin de l'année.

"La principale nouveauté en matière de recherche est sans aucun doute l'intégration d'une IA multimodale, bientôt capable de se comporter et d'interagir comme le ferait un être humain", constate Stéphanie Barge, consultante SEO. Google se sert pour cela de l'intégration de Gemini, son dernier modèle d'IA, dans son écosystème. "Celui-ci comprend tout : images, ambiance, lieu grâce à la caméra du téléphone, musique. D'après la firme américaine, elle pourra voir, entendre, analyser les situations et concepts, comme le ferait un humain." Le but avancé par la firme de Mountain View est de simplifier la recherche. Et, certainement, de répondre aux défis lancés par ses concurrents au sujet de l'IA.

Gemini développe l'interactivité, l'analyse et la multi modalité

Désormais appelée Aperçus IA donc, la nouvelle SGE amène plusieurs nouveautés dans les SERPs. Parmi elles, la possibilité, selon Elizabeth Reid, head of search de Google, de pouvoir répondre à 10 questions au lieu d'une. Pour cela, Google "décompose la question en plusieurs parties et détermine les problèmes à résoudre et l'ordre dans lequel ils doivent l'être, de sorte que les recherches qui auraient pu (…) prendre des minutes, voire des heures, peuvent être effectuées en quelques secondes." Ce "multi-step reasoning" se sert de la capacité de Google à traiter les informations en temps réel, de classer les informations et de la puissance de Gemini.

Afin d'illustrer cela, le géant américain a montré lors de la Google I/O la réponse générée suite à une requête complexe : "trouve les meilleurs studios de yoga ou de pilates à Boston et affiche les détails de leurs offres d'inscription et le temps de marche depuis Beacon Hill."

Laurent Jean, consultant SEO chez Mediacrea y voit un sérieux impact pour le SEO. "Google communique à l'utilisateur de décrire tout ce qu'il veut faire. L'entreprise américaine va chercher toutes les informations et , d'un coup, donner les réponses par rubrique. Cela pourrait fortement impacter le secteur du voyage et les travels planners." Notons que ces capacités de raisonnement en plusieurs étapes seront bientôt disponibles dans Aperçu IA dans Search Labs, pour les requêtes en anglais aux Etats-Unis.

Autre exemple des capacités de l'intégration de Gemini dans la SERP : la planification. Lors de la conférence, Google a présenté la réponse à la requête : "Planifie des menus de 3 jours pour un groupe, faciles à préparer". Les informations présentées, personnalisables, proviennent du web, précise Google.

© Google I/O

"Il y a une place à prendre pour les sites de cuisine, parce que Google mettra en avant les recettes, et il ira plus loin en donnant la liste des produits à acheter", avance Laurent Jean. "Il présentera sûrement du Google Shopping pour acheter directement les ingrédients." Indiquons que cette fonctionnalité est désormais disponible dans Search Labs en anglais aux Etats-Unis. Elle devrait proposer prochainement des catégories telles que les fêtes, les rendez-vous amoureux et les entraînements.

Autre fonction issue d'AI Overviews qui pourrait changer, indirectement, la SERP, le "Asks with video". Comme avec Google Lens, l'utilisateur pourra recevoir directement la réponse à son problème grâce à sa vidéo. En démonstration lors de l'annonce, une question a été posée directement à Google sur un problème lié à la manipulation d'une platine vinyle. L'IA Gemini de Google analyse la vidéo image par image pour comprendre son contenu, puis présente différents conseils pratiques.

"La fonctionnalité analyse l'image, le son, et cela va donner directement des pistes de résolution", avance Laurent Jean. "Pour ceux qui ont un site de support, l'utilisateur n'ira peut-être plus sur le site s'il obtient une réponse directe." Notons que la recherche vidéo sera bientôt disponible pour les utilisateurs de Search Labs en anglais aux Etats-Unis, et étendue à davantage de régions au fil du temps.

Citons aussi d'autres nouveautés des Aperçus IA allant avoir possiblement un impact dans la SERP : celle pour simplifier le niveau de langue ou fournir plus de détails, ou celle concernant l'organisation des SERP pour explorer des idées et trouver de l'inspiration.

Google tente de réconforter les éditeurs

Certainement conscient de l'effet des bouleversements apportés dans sa SERP, Google essaie de rassurer les éditeurs sur le trafic organique à venir. La firme de Mountain View avance qu'avec Aperçus IA, les utilisateurs visitent une plus grande diversité de sites Web pour obtenir de l'aide sur des questions plus complexes. "Nous constatons que les liens inclus dans les aperçus AI génèrent plus de clics que si la page était apparue comme une liste Web traditionnelle pour cette requête. A mesure que nous élargissons cette expérience, nous continuerons à nous concentrer sur l'envoi d'un trafic précieux aux éditeurs et aux créateurs."

Une communication qui intervient dans un contexte de doute pour un certain nombre de SEO. Rappelons qu'un rapport sur les clics sur la SGE paru il y a quelques mois prévoyait une baisse 18 à 64 % du trafic organique. Pour Stéphanie Barge, cet état de fait ne devrait pas changer avec Aperçus IA. "Cette fonction permettra aux utilisateurs d'obtenir des résumés des sites web sans avoir à les visiter. La suprématie de l'IA et du dialogue amènera de façon générale moins de clics et moins de liens vers les sites web."

Observer pour s'adapter

Pour exister face à ces nouveautés, il sera d'abord nécessaire d'observer la façon de Google de mettre en avant les sites et la manière de les citer, selon Laurent Jean. "Il faudra vraiment anticiper sur la manière dont le géant américain sectionne les informations présentées sur les recherches multi-step pour ressortir." Afin d'exister sur les résultats, les "gros" sites ayant de l'autorité devraient être favorisés, avance-t-il. Selon Mathieu Doubey, manager du pôle SEO chez l'agence WAM, il faudra aussi décrypter la manière dont Google va fonctionner sur les requêtes impactées. "Si Gemini ne sait pas quelque chose, notre travail sera de lui apprendre d'une manière ou d'une autre. Objectif : qu'il puisse le restituer via le search ou toutes autres applications Google ayant désormais comme référentiel commun annoncé cette IA. On se dirige vers un search où le site web sera moins mis en avant au profit de ce que Google sait déjà de lui et du contenu qu'il affiche."

Dans cette nouvelle SERP, il faudra selon lui "capitaliser sur ce qui fait d'une marque une marque : les expériences qu'elle permet d'accomplir. Et là, cela se passe au niveau de son patrimoine de contenus. C'est tout ce que la marque dit d'elle-même, qu'elle offre au monde avec ses produits et services. Ce qui est dit d'elle à l'extérieur qui doit être organisé et mis en avant pour être capté et restitué par Gemini demain." Rappelons également qu'Aperçus IA n'est pas prévu en Europe très prochainement. Les pays ayant participé aux tests de la SGE, dont l'Europe ne fait pas partie, devraient être sélectionnés prioritairement.