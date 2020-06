AI Paris 2020 : le rendez-vous incontournable de l'IA se prépare

L'événement est organisé les 14 et 15 septembre au Paris Convention Centre. Au programme : les retours d'expérience d'Axa, Carrefour, Facebook, MGEN, Renault, Spotify... 40 ateliers techniques et 100 conférences.

En 5 ans, AI Paris s'est imposé comme l'événement français de référence dans l'intelligence artificielle. Pour son édition 2020 qui se tiendra les 14 et 15 septembre prochains au Paris Convention Centre à la Porte de Versailles, plus de 6 000 visiteurs sont attendus. Une remise de 25% est proposée sur les accès Full Pass jusqu'au 3 juillet. Ils permettent d'accéder à un espace d'exposition qui regroupera une soixantaine d'entreprises du secteur. Mais aussi à 40 ateliers techniques et 100 conférences stratégiques, auxquels les inscrits pourront également accéder au format digital. Des conférences qui feront la part belle aux retours d'expérience.

Parmi les grands témoins annoncés figurent notamment François Pachet, directeur du Creator Technology Research Lab de Spotify, ou encore Marcin Detyniecki, patron de la R&D & chief data scientist d'Axa. Ce dernier interviendra sur le défi de l'interprétabilité des algorithmes. Une question clé pour mener à bien les audits applicatifs dans le secteur financier. Directeur de la prospective automobile chez Renault, Rémi Bastien évoquera quant à lui les challenges technologiques de la voiture autonome. A l'autre bout de la chaîne, Pierre Garrot, directeur de projets IA pour l'équipementier automobile Faurecia, détaillera le rôle clés que joue l'IA dans l'optimisation du manufacturing. Dans un tout autre domaine, Omar Mellouli, technical lead AI & conversational chez Carrefour, reviendra sur le déploiement du tout dernier né des chatbots du géant du retail.

L'IA face à la question de l'emploi

Plusieurs retours d'expérience seront centrés sur la gestion des talents. Pépite du Next40 (qui a levé pas moins de 68 millions d'euros depuis 2010), JobTeaser dévoilera le réseau de neurones qu'elle a mis au point pour matcher offres d'emploi et CV de jeunes diplômés. De son côté, Pôle Emploi détaillera comment l'apprentissage par renforcement peut lui permettre d'améliorer la qualité de ses recommandations aux demandeurs d'emploi. Enfin, AI Paris sera aussi l'occasion de découvrir la politique de formations interne mise en œuvre par le groupe La Poste pour promouvoir l'évolution de ses salariés vers les métiers de l'IA et de la data.

Les principaux laboratoires français en IA seront également présents sur scène. L'Inria dressera un état des lieux des dernières avancées en traitement automatique du langage naturel. Le CNRS couvrira la délicate question de l'explicabilité des modèles de machine learning. Le Health data hub de Polytechnique décryptera l'enjeu de l'IA dans la recherche médicale. Une question centrale au moment où la course est engagée pour mettre au point des traitements face au Covid-19.

Covid-19 et éthique de l'IA

Ce ne sera pas la seule intervention sur le thème du Covid-19. Christel Fiorina, coordinatrice du volet économique de la stratégie nationale pour l'IA, tiendra une conférence sur la place de l'économie de l'intelligence artificielle à l'heure de la crise du Covid-19. Côté acteurs de terrain, Manutan révélera un astucieux projet d'automatisation du traitement des e-mails clients, qui a grandement facilité le passage de son centre de support en télétravail lors de la phase de confinement. Quant au groupe Orange, il abordera l'apport de l'apprentissage automatique dans la détection d'attaques informatiques. Une question au cœur de l'actualité alors que les pirates profitent de la pandémie de Coronavirus pour multiplier les campagnes de hameçonnage.

La dimension éthique de l'IA sera aussi au programme. Une table ronde sera notamment consacrée à la question. Parmi les débatteurs : Caroline Lair, fondatrice et PDG de The Good AI, Eric Chenut, vice-président de la MGEN, et Raja Chatila, professeur en robotique et éthique des IA à la Sorbonne et à l'Institut des systèmes intelligents et de la robotique. Autre intervenant, Hubert Etienne, philosophe et chercheur en éthiques de l'IA chez Facebook, sensibilisera l'assistance au deepfake, cette technique utilisée pour truquer des vidéos à l'aide du deep learning en vue de créer des fakenews ou des canulars malveillants.

Last but not least, la cérémonie de remise des AI Paris Awards se tiendra à l'occasion d'AI Paris 2020. Ces trophées viendront récompenser la start-up considérée comme la plus audacieuse et la plus innovante tant d'un point de vue technologique qu'économique. Un prix spécial "AI for good" sera décerné par le jury à un projet de nature sociétal tourné vers le bien commun. L'appel à candidatures et ouvert jusqu'au 2 juillet (le dossier de candidature est téléchargeable sur le site d'AI Paris).