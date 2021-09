Skello lève 40 millions d'euros pour automatiser plannings et RH

Déjà présente sur les marchés belge et suisse, la plateforme parisienne compte devenir un acteur européen d'ici deux ans. L'enjeu ? Passer de 7 000 à 30 000 points de vente équipés de sa solution.

Editeur d'une plateforme SaaS de gestion des plannings et du personnel, Skello boucle un tour de table de Série B à hauteur de 40 millions d'euros. L'opération est menée par le fonds Partech Growth aux côtés de deux investisseurs historiques : XAnge et Aglaé Ventures. Elle fait suite à une série A de 6 millions d'euros réalisée en 2018. "La crise sanitaire a mis en lumière les besoins et les nouveaux challenges des entreprises en matière de digitalisation des processus RH et de management des équipes sur le terrain. Et ce, quelle que soit l'activité : nous avons noté une explosion des demandes dans la santé et le retail alimentaire par exemple" lâche d'emblée Quitterie Mathelin-Moreaux, cofondatrice et CEO de Skello. Le ton est donné.

Skello a été fondé par Quitterie Mathelin-Moreaux (CEO), Emmanuelle Fauchier-Magnan (COO) et Samy Amar (CIO), ici de gauche à droite sur la photo. © Skello

Il est vrai que la plateforme de Skello répond à une problématique RH qui prend tout son sens avec l'émergence du travail à distance. Elle automatise la création des plannings d'équipe. En amont, la solution intègre les objectifs de productivité des managers tout en tenant compte des conventions collectives : amplitudes horaires, majorations, repos hebdomadaire, pauses obligatoires, etc. Elle incorpore aussi les particularités de chaque employé, ses disponibilités ou encore son type de contrat. Une fois générés, les plannings sont poussés aux salariés via une application mobile disponible pour Android et iOS.

En aval, Skello s'intègre à une quinzaine de logiciels de paie, parmi lesquels ADP, Cegid, e-Paye ou Sage. Les variables de revenu assimilées au fil de l'eau (congés, heures supplémentaires, primes...) peuvent ainsi y être automatiquement exportées.

Une IA au cœur du réacteur

En juin 2021, Skello s'est doté d'une brique d'IA, même si Quitterie Mathelin-Moreaux ne préfère pas utiliser l'acronyme. Baptisée Smart Planner, elle optimise les plannings à venir en tenant compte de leur historique passé en corrélation avec le chiffre d'affaires réalisé par le point de vente. "Smart Planner constitue notre principal avantage. Nous allons par conséquent nous concentrer sur son développement pour les mois à venir", confie la CEO de Skello. "Nous souhaitons notamment améliorer son expérience utilisateur et ses capacités d'analytics." Autre priorité de R&D : enrichir les fonctions collaboratives de l'application mobile, en vue de maximaliser par exemple la gestion des modifications d'horaires de travail entre deux employés.

Hébergée sur le cloud d'AWS en Europe, la plateforme Skello crypte et anonymise toutes les données de ses clients. Elle est tarifée en fonction du nombre de points de vente et de l'effectif. © JDN / Capture

Historiquement positionné dans l'hôtellerie-restauration, Skello étend désormais son positionnement au retail. Mais aussi à la santé en ciblant à la fois les pharmacies, les laboratoires d'analyse médicale, les Ehpad ou encore les cliniques privées. Parmi ses références la société compte notamment Accor Hôtels, Biocoop, Carrefour, Intermarché, Jardiland, Pharmavie, Relais & Châteaux et Starbucks. "Les utilisateurs estiment en moyenne le gain de temps généré par notre la solution à 20 heures par mois", souligne Quitterie Mathelin-Moreaux. Après 5 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés en 2020, Skello anticipe un revenu de 10 millions cette année.

Objectif : 500 salariés fin 2023

Fort de son nouvel apport de fonds, l'entreprise française entend passer à l'échelle au niveau européen. Déjà présente en Belgique et en Suisse, elle prévoit d'ouvrir à court terme des bureaux en Allemagne et en Espagne. "La cible est d'atteindre les 30 salariés dans chacun de ses deux pays d'ici mars 2022", confie Quitterie Mathelin-Moreaux.

Représentant 150 personnes aujourd'hui, l'éditeur prévoit de doubler son effectif cette année. L'ambition commerciale à moyen termes ? Passer de 7 000 points de vente équipés à 30 000 d'ici fin 2023 en couvrant à la fois l'Europe de l'Ouest et du Sud. Pour accompagner cette croissance, la fusée Skello anticipe dans le même temps d'accroître ses effectifs à 500 collaborateurs.