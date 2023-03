Gmail, Docs, Sheets, Slides… Ce que l'IA va changer dans Google Workspace

L'aide à l'écriture, au résumé, à la création de contenus va progressivement débarquer dans la suite collaborative de Google. Seuls quelques "testeurs de confiance" y auront accès dans un premier temps.

Mardi 14 mars, alors qu'OpenAI présentait GPT-4, Google prenait les devants en annonçant un peu plus tôt dans la journée l'intégration de nouvelles fonctionnalités d'IA générative à sa suite collaborative Workspace, qui comprend notamment Gmail. Dans un billet de blog signé par Johanna Voolich Wright, vice-présidente en charge des produits, le géant américain indique vouloir "intégrer l'IA comme un partenaire collaboratif, toujours là pour vous aider à atteindre vos objectifs".

Grâce à l'IA, Gmail suggère déjà à ses utilisateurs des réponses rapides (Smart Reply) et des phrases complètes (Smart Compose). Les nouveautés dévoilées, elles, concerneront toute la suite collaborative, mais ne seront pas toutes déployées selon le même calendrier.

Dans un premier temps, une aide à la rédaction sur Docs and Gmail

Google Workspace souhaite prendre son temps. "Pour commencer, nous présentons un premier lot de fonctionnalités d'écriture pour Docs et Gmail à des testeurs de confiance, informe le billet publié ce mardi 14 mars. Nous lancerons ces nouvelles expériences ce mois-ci, via notre programme de testeurs de confiance, en commençant par la version anglophone aux Etats-Unis."

Avec ces nouveautés, Google Workspace veut aider ses utilisateurs à se lancer dans la rédaction, en leur proposant par exemple une première version d'offre d'emploi détaillant les missions du poste et l'expérience requise. Sur Google Docs, l'application de traitement de texte, il sera possible d'expliquer en quelques mots ce que l'on désire écrire "et un brouillon sera instantanément généré". Une ébauche à affiner ensuite avec l'IA ou à reprendre indépendamment de cette béquille.

Autre volonté affichée par Google Workspace : aider à la réécriture, pour changer de ton et rédiger un email ou un document dans un style plus ou moins formel, par exemple, ou pour transformer quelques notes en un résumé à partager à son équipe. Sur Gmail, une nouvelle fonctionnalité pourra aussi rédiger le résumé d'un échange d'emails, un projet à partir de cet échange ou encore une réponse prenant en compte l'historique de la discussion.

La firme a précisé concevoir ses produits "en laissant l'intelligence artificielle faire des suggestions que [les utilisateurs] peuvent accepter, corriger, et changer", répétant vouloir laisser les usagers aux commandes.

Plus tard, du nouveau pour Slides, Sheets, Meet et Chat

D'autres innovations seront "testées au fur et à mesure cette année, avant d'être rendues publiques", a annoncé Google Workspace. Slides proposera bientôt des présentations réalisées à partir d'images, de vidéos et de son générés automatiquement. Sheets, l'application de tableur de Google Workspace, invitera ses utilisateurs à lui demander, à partir de données brutes, des "éclairages et des analyses via de l'auto-complétion, de la génération de formules et de la classification contextuelle".

Sur l'application de visioconférence Google Meet, une nouvelle fonctionnalité générera de nouveaux arrière-plans et pourra prendre des notes sur les échanges tenus. Enfin, l'IA générative intégrée à Google Workspace permettra de mettre en place des flux de travail dans la messagerie Google Chat.