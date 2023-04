Avec le robot NEO, OpenAI donne des jambes et des mains à ChatGPT

OpenAI s'est associé fin mars à la société norvégienne 1X Technologies pour mettre au point d'ici l'été 2023 NEO, un robot doté de l'intelligence artificielle.

OpenAI ne se contente pas de posséder la plateforme d'intelligence artificielle la plus tendance du moment. La société qui a conçu ChatGPT s'attaque désormais au marché de la robotique. En effet, elle s'est associée avec 1X Technologies dans le but de développer d'ici l'été NEO, un robot humanoïde alimenté par l'IA. Cette entreprise norvégienne a clôturé le 23 mars une levée de fonds de 23,5 millions de dollars menée par le Startup Fund d'OpenAI. Un consortium d'investisseurs basés en Norvège a également pris part au tour de table.

NEO devrait posséder l'apparence d'un humain. Il se déplacera sur deux jambes, sera doté de bras et de mains pour effectuer des manipulations précises et possèdera un écran en guise de visage. Sans surprise, ce robot devrait intégrer la technologie GPT.

Image d'illustration présente dans le communiqué de presse d'1X Technologies. © 1X Technologies

Cet investissement d'OpenAI illustre un virage stratégique pour la société dirigée par Sam Altman. En 2021, elle avait décidé de fermer sa division robotique pour se concentrer davantage sur l'IA générative et les grands modèles de langage. Cette division avait réussi fin 2019 à confectionner une main de robot capable de résoudre un Rubik's Cube.

De son côté, 1X Technologies va profiter de cette levée de fonds pour la fabrication à grande échelle et l'amélioration de son robot EVE (en plus de la construction de NEO). Ce robot est à l'heure actuelle uniquement commercialisé en Norvège et en Amérique du Nord. Il se déplace à l'aide d'un socle roulant et est donc limité dans ses déplacements.

NEO sera en concurrence avec Atlas, le robot de Boston Dynamics également alimenté par l'IA. Mais également d'autres futurs modèles, comme Optimus, le robot de Tesla. Ces modèles pourraient palier certaines pénuries de main d'œuvre, notamment dans les secteurs de l'industrie, de la logistique ou de la santé. Concernant NEO, le CEO d'1X Techonologies Bernt Oyvind Bornich ne semble pas se limiter aux environnements de travail, lui qui se réjouit de d'intégrer la technologie "dans la vie quotidienne".

Pour ceux qui craignent que les robots entrainent une vague de chômage, le COO de l'OpenAI Startup Fund, Brad Lightcap s'est montré rassurant. Selon lui, les modèles comme NEO vont engendrer "une augmentation de la main d'œuvre" car il faudra maitriser et appréhender "ces technologies avancées". Même son de cloche chez Bernt Oyvind Bornich. Le PDG d'1X Techonologies prédit une "amélioration au niveau mondial du marché du travail".