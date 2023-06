ChatGPT : un document fuite et révèle deux nouvelles fonctionnalités

Sur Reddit, un utilisateur a découvert ce 12 juin un document dévoilant deux nouvelles fonctions potentielles de ChatGPT : le téléchargement de fichiers et la création de profils.

C'est une capture d'écran qui est loin d'être anodine. Ce 12 juin, un utilisateur de Reddit a dévoilé l'image de ce qui pourrait bien être la future interface de ChatGPT. On peut y apercevoir deux rubriques nouvelles : "my profile" et "my files". Autrement dit, deux futures fonctionnalités : le téléchargement de fichiers et la création de profils. A noter que l'auteur de ces fuites avait déjà découvert la fonctionnalité de "partage de chat" une semaine avant sa sortie.

"My profile" et "My files", deux rubriques bientôt disponibles sur l'interface de ChatPGT ? © Capture d'écran Reddit

La fonction "my profile" devrait permettre aux utilisateurs d'avoir plusieurs profils indépendants sur un même compte, avec chacun leur historique, leurs informations et leurs fichiers. Utile pour ceux qui utilisent ChatGPT pour diverses activités. La fonction "my files", elle, devrait permettre d'enregistrer une base de données privée dans laquelle le chatbot pourra se référer pour apporter des réponses personnalisées. A condition qu'OpenAI garantisse la confidentialité des informations présentes dans ces fichiers et que celles-ci ne soient pas utilisées pour entrainer le chatbot.

Selon l'utilisateur Reddit à l'origine de la capture d'écran, ces nouvelles fonctionnalités pourraient être disponibles dans la version Pro de ChatGPT, annoncée en avril par OpenAI. Si ces fuites s'avèrent vraies, elles permettent d'établir deux constats concernant le futur de ChatGPT. Premièrement, le chatbot proposera à ses utilisateurs une expérience de plus en plus personnalisée. Deuxièmement, son interface se mue progressivement en un espace de travail, un peu à la manière du Workspace de Google.