BeFake, ce réseau social où vos amis sont augmentés par IA

A rebours de BeReal, BeFake propose à ses utilisateurs de se grimer virtuellement grâce à l'IA. Le réseau social a déjà levé 3 millions de dollars.

La vérité sur les réseaux sociaux n'est qu'exception et ça, BeFake l'a bien compris. Le réseau social, édité par Alias Technologies, une start-up américaine spécialisée en IA, a été lancé le 9 août dernier. Le nom et la typographie de BeFake sont une référence directe au français BeReal. Pour rappel, BeReal permet de partager simplement sa vie quotidienne sans filtre avec ses amis. A contrario, BeFake propose une expérience totalement différente où les moments les plus banals deviennent irréels. Une antinomie poussée jusque dans le slogan : "Let"s be real, it's more fun to BeFake."

Un monde parallèle

Le principe est simple. Une fois par jour, au minimum, l'utilisateur de BeFake est appelé, via une notification aléatoire, à prendre une photo de son quotidien et à la poster sur le réseau. L'application va ensuite demander à l'utilisateur de modifier son image grâce à l'IA afin de transformer complètement le cadre. Par défaut, le mode automatique choisit un nouveau paysage ainsi qu'un personnage très charismatique dans un style futuriste. Votre portrait peut alors se transformer en une scène tout droit venue de la franchise Marvel. Si le résultat ne vous convient pas, il est possible de personnaliser un prompt. Comme avec Midjourney, il suffit de décrire le résultat attendu en une ou deux phrases afin que l'IA interprète votre demande. Nos premiers tests démontrent des résultats très réalistes en moins de dix secondes.

© Befake

Une fois la photographie éditée, il est temps de la poster. Par défaut cette dernière restera dans votre cercle d'amis proches mais il est également possible de la partager avec l'ensemble des utilisateurs du réseau social. L'application permet de visualiser les BeFake de vos amis ou de découvrir ceux des autres utilisateurs. Un scroll de quelques secondes dans la section discovery de l'application vous transporte véritablement dans un monde parallèle peuplé d'avatars 2D façon métaverse. Comme avec BeReal, il est possible de commenter une photo, ou de réagir avec une émoji. Le prompt modifié ou généré automatiquement est également visible de tous.

Stable Diffusion à la manœuvre

Générer des images grâce à l'intelligence artificielle demande des ressources matérielles conséquentes. Comme la majorité des services de génération d'images par IA, BeFake nécessite de passer à la caisse après plusieurs images transformées. Un crédit par défaut est accordé à la création du compte, il permet de générer plusieurs dizaines d'images gratuitement. "La génération de votre BeFake nécessite de lourds calculs effectués par des processeurs haut de gamme et coûteux. Nous absorbons autant de frais que possible afin que vous puissiez continuer à vous amuser avec vos amis sur BeFake", explique l'application. Trois abonnements sont proposés : un à 9,99 dollars par mois, un à 99,9 dollars par an et enfin un dernier à 2,99 dollars par semaine. Chaque jour, les utilisateurs disposent d'un délai gratuit de 20 minutes après la réception du push quotidien pour éditer une image avec l'IA.

© Capture d'écran

Les fondateurs de l'application ont confié les clés de leur technologie à nos confrères de TechCrunch. Le moteur d'IA de l'entreprise est tout simplement basé sur le modèle d'IA Stable Diffusion avec un système de débruitage personnalisé. La société d'une douzaine de salariés en full remote est soutenue à hauteur de 3 millions de dollars principalement par le fond américain Khosla Ventures. Alias Technologies compte sur ses technologies d'IA pour séduire une grande communauté d'utilisateurs dans les prochains mois.

Comme les Gafam, la start-up souhaite développer de manière poussée son algorithme de recommandation pour capter davantage ses utilisateurs. "Je suis véritablement passionné par l'idée de briser les barrières qui limitent la connexion humaine. Je crois que nous pouvons utiliser l'IA pour démocratiser l'accès aux médias sociaux et atténuer le stress, la pression et la vulnérabilité que beaucoup ressentent lorsqu'ils publient du contenu", s'est félicitée Kristen Garcia Dumont, CEO lors du lancement de l'application en août. L'application est disponible sur iOS et Android. Au 19 septembre, le réseau cumule plus de 10 000 téléchargements sur le Play Store.