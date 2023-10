GPT-4, Claude 2, Llama 2… Une plateforme pour les gouverner tous

Poe permet d'accéder aux meilleurs LLM du secteur depuis une seule interface. Un service complet accessible nativement sur le web ou sur smartphone.

GPT-4, Claude 2, Llama 2, PaLM… Au fil des mois, le nombre de grands modèles de langage présents sur le marché ne cesse de croître. Pour utiliser ces différents services, il est souvent obligatoire d'utiliser l'interface native de l'éditeur pour chatter avec l'IA. Mais jongler entre les différents modèles s'avère vite fastidieux. Pour répondre à cette problématique, les équipes de Quora, le célèbre forum de question-réponse, ont développé Poe, un service proposant une multitude de chatbot accessible depuis une seule interface.

Des chatbots personnalisés

Disponible depuis février 2023, l'outil a vocation à remplacer l'interface traditionnelle des chatbots. "Nous prévoyons qu'un grand nombre de modèles seront disponibles dans un avenir proche. Différents modèles seront optimisés pour différentes tâches, ils représenteront différents points de vue, ou ils auront accès à des connaissances différentes", expliquait Adam D'Angelo, CEO de Quora au lancement de Poe. Promesse tenue. En octobre 2023, Poe dispose des meilleures IA du marché. GPT-4, Claude 2, Google-PaLM, Llama 2 ou le petit dernier, Mistral 7B , figurent notamment au sein de la longue liste des IA prises en charge. Plus intéressant encore, la plateforme intègre nativement plusieurs versions de chaque modèle. C'est le cas de GPT-4 qui est disponible, par exemple, en version classique ou avec un contexte de 16 ou 32 k. Llama 2 est aussi présent en plusieurs versions, 7, 13, 34 ou 70 milliards de paramètres notamment. D'autres modèles plus spécifiques sont également disponibles, comme le générateur d'image Stable Diffusion XL.

Les modèles disponibles sur Poe. © Capture d'écran

En plus des modèles intégrés officiellement par les équipes de Poe, l'interface propose plusieurs chatbot personnalisés par les utilisateurs. Les agents customisés sont basés sur des modèles officiels de Poe, avec un pré-prompt personnalisé pour des tâches spécifiques. Parmi les chatbots personnalisés les plus populaires on retrouve par exemple Photo_magic, un agent dédié à la création d'image pour les réseaux sociaux (basé sur Stable Diffusion), Creative_Writer1000 pour produire du texte de haute qualité (basé sur Claude Instant), PromptGenius pour améliorer ses prompts (basé sur GPT), ou encore Midjourney pour créer des prompts détaillés destinés, comme son nom l'indique, à Midjourney (basé sur GPT également). Le catalogue regorge d'une infinité d'agents adaptés à des tâches spécifiques, d'aide culinaire, en passant par le coaching sportif jusqu'au roleplay.

Les modèles personnalisés par les utilisateurs de Poe. © Capture d'écran

Possibilité de créer son propre agent

Si le catalogue d'agents disponibles ne vous convient pas, Poe vous offre la possibilité de créer votre propre agent conversationnel. Pour cela rien de plus simple. Depuis l'onglet "Create bot". Le système vous demandera alors de donner un nom à votre agent et de décrire ses fonctionnalités. Enfin, vous pourrez ensuite choisir le modèle source à utiliser parmi ChatGPT, Stable Diffusion, Claude instant, Llama 2 70B, GPT-4, Claude 2 100k, ou encore Claude instant 100 k. Vient ensuite le cœur du réacteur, le pré-prompt qui sera injecté dans le modèle avant chaque nouvelle discussion avec votre agent. En option, il est possible d'ajouter un message d'introduction qui sera affiché par défaut.

Fonctionnalité très utile, vous pouvez également configurer la "température" du modèle. Ce réglage influe sur la probabilité des réponses. Assez schématiquement, on parle souvent de degrés de créativité du modèle. La valeur doit être comprise entre 0 et 1. Avec une valeur proche de 0, les réponses seront déterministes, avec une valeur proche de 1, elles seront créatives. C'est notamment sur cette donnée que se basent principalement les paramètres de Bing AI (créatif, équilibré et précis). Par défaut, cette valeur est paramétrée à 0.70 dans Poe. Une fois l'agent créé vous pouvez décider de le rendre public ou non.

Le créateur de chatbots personnalisés de Poe. © Capture d'écran

Pour utiliser certains modèles sur Poe, la souscription d'un abonnement payant sera nécessaire. Dans la version gratuite, il n'est par exemple pas possible d'utiliser GPT-4. Les autres chatbots sont utilisables à hauteur de 100 messages par jour, à l'exception de Claude-2-100k et Claude-instant-100k, qui n'octroient respectivement que 5 et 30 messages quotidiens.

L'abonnement permet également, selon Poe, de bénéficier de réponses plus rapides des IA. Au 6 octobre 2023, deux formules sont disponibles : en format annuel à 229,99 euros par an ou en format mensuel à 22,99 euros par mois. Un abonnement très vite rentabilisé si vous utilisez régulièrement GPT-4 ou Claude 2. Nativement, les deux modèles nécessitent tous deux un abonnement à ChatGPT Plus à 20 dollars par mois pour GPT-4 et Claude Pro pour Claude 2.