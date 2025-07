Relief lève 2,6 millions d'euros pour automatiser les devis des industriels

Ce financement doit notamment permettre à la start-up de convaincre une centaine de clients et de recruter une vingtaine de collaborateurs d'ici 18 mois.

Premier tour de table pour Relief. Fondée en octobre 2024, cette start-up française qui génère des devis pour les industriels via l'intelligence artificielle annonce ce 9 juillet lever 2,6 millions d'euros en amorçage auprès de Daphni, Galion.exe, OSS Ventures, Kima Ventures et des business angels. Le financement est complété par un emprunt de 1,4 million d'euros, ce qui porte le total de l'opération à 4 millions d'euros.

"La plupart des entreprises industrielles réalisent leur chiffrage sur papier ou avec Excel. On veut les aider à survivre en leur faisant gagner en productivité", indique Mickael Mamou, CEO et cofondateur. Pour cela, Relief a développé une plateforme SaaS avec un assistant IA capable de rédiger "90% du devis" en se basant notamment sur le cahier des charges et les plans de conception d'un projet industriel.

Objectif 2 millions d'euros d'ARR

"Notre logiciel est très utile pour les entreprises qui fabriquent des pièces complexes et qui éprouvent des difficultés à les chiffrer. En leur permettant de rédiger des devis plus rapidement, on leur débloque des opportunités de croissance car elles peuvent répondre plus vite à leurs clients", assure le dirigeant.

A ce jour, une dizaine d'entreprises se sont abonnées à la plateforme SaaS conçue par Relief, principalement des PME et des entreprises de taille intermédiaire. La start-up entend profiter de cette levée de fonds pour accélérer. Elle vise 2 millions d'euros de revenus annuels récurrents et souhaite convaincre une centaine de clients d'ici 18 mois. Enfin, des recrutements sont prévus puisqu'une vingtaine de collaborateurs devraient gonfler les équipes de Relief, toujours d'ici la fin de l'année 2026.