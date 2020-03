Office 365 : certaines applications limitées pour répondre à la demande

Des fonctions non-essentielles d'Office 365 sont mises à l'arrêt. L'enjeu pour Microsoft : se donner les moyens de répondre à l'afflux des télétravailleurs vers les applications collaboratives de la suite.

[Mise à jour le mercredi 25 mars 2020 à 19h05] Dès le 16 mars, Microsoft alertait ses clients via la console d'administration d'Office 365 sur la mise en œuvre "d'ajustements temporaires visant des fonctionnalités non-essentielles" parmi lesquelles la vérification de présence ou la résolution des vidéos (dixit Zdnet). Objectif : préserver les performances et la qualité de service de la suite à l'heure où le recours à ses briques de collaboration, notamment la messagerie collaborative Teams, explose avec le confinement des salariés en télétravail. Le 24 mars, le groupe annonçait l'extension de la mesure à d'autres fonctionnalités. C'est le cas de l'édition de documents OneNote depuis Teams, hormis pour la version d'Office 365 Education. Par ailleurs, la taille des notebooks OneNote téléchargeables est limitée à 100 Mo. Il reste possible évidemment de partager un notebook, quelle que soit sa taille, via OneDrive (lire le post). Dans SharePoint, les opérations de backend, comme les migrations ou les opérations data loss prevention, seront réalisées en soirée et le weekend. De même, le traitement des fichiers téléchargés dans SharePoint sera retardé.

Déclinaison par abonnement de la suite Office de Microsoft (dont la dernière version est Office 2016), Office 365 a été lancée en 2010. Cette offre se compose initialement d'un agrégat d'applications développées indépendamment, reprenant les briques de l'Office historique : Excel, Exchange, Sharepoint, Word... Microsoft l'a complété au fil des années d'applications annexes, telles le service de stockage cloud SkyDrive (depuis rebaptisé OneDrive) ou la messagerie collaborative Teams. Mais aussi de logiciels issus d'acquisitions : Skype ou encore le réseau social d'entreprise Yammer, par exemple. Depuis, l'éditeur s'est lancé dans un vaste chantier visant à mieux intégrer toutes ces briques.

Particuliers, étudiants, TPE, PME, grandes entreprises et grands groupes, Microsoft décline Office 365 en pas moins de 11 forfaits visant à répondre à chacun de ces publics. Sept d'entre eux ciblent spécifiquement les entreprises (voir le tableau ci-dessous), deux sont taillés pour les particuliers : Office 365 Personnel et Office 365 Famille.

Une offre 100% gratuite : Office Online

Ces forfaits pour les particuliers ouvrent l'accès à l'ensemble des briques de base de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.), mais n'incluent pas les applications collaboratives (type Yammer ou Teams) dessinées pour l'entreprise. Un forfait, d'entrée de gamme, est gratuit : Office Online. Il se limite à la déclinaison d'Office 365 en mode Web (avec la messagerie Outlook.com, OneDrive et des versions en ligne de Word, Excel et PowerPoint). Office Online ne permet pas d'installer les logiciels de la suite Office sur son poste.

Office 365 Personnel et Famille : pour les particuliers Nombre d'utilisateurs - Un utilisateur pour Office 365 Personnel

- Jusqu'à six utilisateurs pour Office 365 Famille Capacités de stockage 1 To de stockage par utilisateur Suite Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access et Skype Outils collaboratifs Non Télécommunications 60 minutes d'appels téléphoniques inclus vers les mobiles de 8 pays et les fixes dans 60 pays Prix Forfait personnel : 7 euros TTC par mois ou 69 euros TTC par an

Forfait Famille : 10 euros TTC par mois ou 99 euros TTC par an

Contrairement à G Suite (les ex-Google Apps), Office 365 a su faire son trou sur le terrain des entreprises de taille moyenne et des grandes entreprises. Sur ce plan, Office 365 a notamment séduit une large majorité des groupes du CAC40 (80%). Pourquoi ? Car à la différence de l'offre de Google qui se limite au mode web (ou SaaS), la solution de Microsoft propose aussi bien des applications pures web (avec Office Online qui est inclus à tous les forfaits) que des logiciels à installer sur le poste. Une liberté que les grands acteurs apprécient, et qui leur apporte la flexibilité nécessaire à leur vaste organisation.

Office 365 Education | Office 365 Business Essentials | Office 365 Business | Office 365 Business Premium | Office 365 ProPlus | Office 365 Entreprise E1 | Office 365 Entreprise E3 | Office 365 Entreprise E5

Note : Office 365 intègre une suite de sécurité. Baptisée Office 365 Advanced Security Management, elle combine des outils de détection de menace (basée sur l'analyse de comportement), de gestion des politiques d'accès et de contrôle, et de suivi de l'utilisation d'Office 365. Office 365 inclut en outre un outil de DLP (prévention de la perte de données).

Ces dernières années, Microsoft n'a cessé de développer le volet collaboratif d'Office 365. Plusieurs briques ont ainsi été ajoutées en vue de répondre à l'émergence de nouveaux usages dans ce domaine :

Yammer. Acquise par Microsoft en 2012, la brique vient enrichir Office 365 d'un réseau social d'entreprise. Son intégration a pris du temps. Depuis mars 2017, la solution est intégrée à la gestion de groupes d'Office 365. Ce qui permet depuis un groupe Yammer de pouvoir accéder à un ensemble de ressources partagées issues d'autres briques de la suite (gestion de tâches avec Planner, contenus SharePoint, notes sur OneNote...).

Acquise par Microsoft en 2012, la brique vient enrichir Office 365 d'un réseau social d'entreprise. Son intégration a pris du temps. Depuis mars 2017, la solution est intégrée à la gestion de groupes d'Office 365. Ce qui permet depuis un groupe Yammer de pouvoir accéder à un ensemble de ressources partagées issues d'autres briques de la suite (gestion de tâches avec Planner, contenus SharePoint, notes sur OneNote...). Microsoft Teams. Teams propose une alternative à l'outil de team messaging Slack. Comme Slack, elle permet de créer des fils de chat thématiques ou par projet, via lesquels il est possible d'échanger, partager des documents, recevoir des alertes. Microsoft a amorcé l'intégration des fonctions de Skype for Business à Teams. Le groupe souhaite ainsi faire à terme de Teams l'outil de communication unifiée de référence d'Office 365 en lieu et place de Skype (lire l'article : Voici la killer application de Microsoft pour contrer Slack)

Teams propose une alternative à l'outil de team messaging Slack. Comme Slack, elle permet de créer des fils de chat thématiques ou par projet, via lesquels il est possible d'échanger, partager des documents, recevoir des alertes. Microsoft a amorcé l'intégration des fonctions de Skype for Business à Teams. Le groupe souhaite ainsi faire à terme de Teams l'outil de communication unifiée de référence d'Office 365 en lieu et place de Skype (lire l'article : Voici la killer application de Microsoft pour contrer Slack) Workplace Analytics. Lancée en juillet 2017, Workplace Analytics, est conçue pour suivre le niveau de productivité des salariés d'une organisation utilisant Office 365. Elle génère des indicateurs à partir d'une analyse de l'usage qui est fait de la suite bureautique.

Au-delà de Yammer, Teams et Workplace Analytics, Microsoft enrichit sa suite de toute série de petits outils collaboratifs complémentaires :

Office 365 Planner est une application de gestion de tâches orientée gestion d'équipe. Elle permet d'assigner des missions, de les partager, et de suivre leur état d'avancement.

est une application de gestion de tâches orientée gestion d'équipe. Elle permet d'assigner des missions, de les partager, et de suivre leur état d'avancement. To-Do est un autre outil de gestion de tâches. A la différence de Planner (centré, lui, sur le travail en équipe), il est conçu pour une utilisation individuelle. To-Do intègre un moteur d'auto-apprentissage qui lui permet de réaliser des suggestions de tâches à réaliser en fonction du jour de la semaine.

est un autre outil de gestion de tâches. A la différence de Planner (centré, lui, sur le travail en équipe), il est conçu pour une utilisation individuelle. To-Do intègre un moteur d'auto-apprentissage qui lui permet de réaliser des suggestions de tâches à réaliser en fonction du jour de la semaine. Office Lens transforme un smartphone ou une tablette en scanner. Cet outil permet de prendre en photo n'importe quel document papier (via la caméra du terminal), puis de le convertir, via reconnaissance de caractères, au format Word, PowerPoint ou PDF pour mieux l'échanger.

transforme un smartphone ou une tablette en scanner. Cet outil permet de prendre en photo n'importe quel document papier (via la caméra du terminal), puis de le convertir, via reconnaissance de caractères, au format Word, PowerPoint ou PDF pour mieux l'échanger. StaffHub est orienté vers le pilotage de forces de travail nomades. Cette application est taillée pour diffuser planning et autres données de travail aux équipes de terrain.

Parallèlement, Microsoft commence à injecter des possibilités d'IA à Office 365. Elles concernent notamment Word qui intègre désormais plusieurs fonctionnalités à base de machine learning : un assistant stylistique, un analyseur d'acronymes, ainsi qu'un moteur recommandant des contenus tiers (images, vidéos...) en fonction de la thématique du texte en cours de rédaction (lire l'article : L'intelligence artificielle envahit Office 365 et G Suite). Plus récemment, Microsoft a intégré à Excel une fonctionnalité, baptisée Office Insights, d'aide à la détection de tendances au sein d'une feuille Excel.

​La communication est une autre priorité de Microsoft avec Office 365. Lancé fin 2015, le forfait Office 365 E5 introduit un service cloud de PBX (basé sur Skype) pour assurer la gestion de la téléphonie d'une entreprise. Skype Entreprise intègre aussi une fonctionnalité (baptisée "PSTN calling") pour piloter les appels et conférences téléphoniques transitant par un système de téléphonie traditionnel (RTC). Avec cette nouvelle corde à son arc, Microsoft vient concurrencer les équipementiers télécoms. Enfin, Microsoft a adjoint à la suite une solution de partage et diffusion de contenu vidéo : Stream (ex-Office 365 Video).

Dans le sillage de sa stratégie "Cloud-First, Mobile-First", Microsoft propose des déclinaisons des applications Office 365 pour les terminaux tactiles : les tablettes Windows 10, les smartphones Windows 10 Mobile, mais aussi les smartphones et tablettes Android ou iOS (iPhone et iPad).

Points forts Points faibles Office 365 en bref - Une suite offrant à la fois des applications SaaS et des logiciels à installer régulièrement mis à jour via Internet

- L'étendue et la richesse fonctionnelle de la suite

- L'ancrage historique de Microsoft dans la bureautique d'entreprise - Le manque de lisibilité sur la stratégie suivie (annonces, rachats)

- La complexité de l'offre tarifaire

Autre chantier initié par Microsoft : l'ouverture d'Office 365 pour en faire une plateforme sur laquelle d'autres éditeurs peuvent greffer des applications. Dans la même logique, l'idée est également de faciliter l'intégration des fonctions de la suite (en matière de communication, de collaboration) à des apps tierces, iOS et Android. Une politique qui passe par la mise à disposition d'outils de développement et d'API (les Office 365 Connectors).

C'est aussi dans cette optique que le groupe américain a ouvert l'Office Store : une place de marché qui a pour but de référencer toutes les applications compatibles avec Office 365. Mais aussi une galerie d'extensions et de bots dans Teams. Dans le sillage de cette démarche, Microsoft a signé une série de partenariats visant à intégrer sa suite aux offres d'autres poids lourds de l'informatique. C'est le cas avec Salesforce, SAP ou Workday.