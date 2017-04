Top 15 de l'e-commerce français en audience

Chaque trimestre, la Fevad et Médiamétrie publient le classement des 15 e-commerçants à la plus forte audience dans l'Hexagone. Fin 2016, Amazon renforce sa domination.

En octobre-novembre 2016, le classement des 15 premiers e-commerçants français en nombre de visiteurs uniques (VU) par mois enregistre peu de changements par rapport au 3ème trimestre, à part la sortie de Booking.com et la chute de Leroy Merlin (qui passe de la 6ème à la 11ème place). Deux sites auxquels l'été était en effet plus favorable. Au bas du Top 15, Castorama sort et Boulanger et Auchan rentrent. En moyenne, pendant la période, 29,3 millions d'internautes ont consulté chaque mois au moins l'un des sites du Top 15.

Amazon, site d'e-commerce le plus visité de France avec 16,5 millions de VU par mois, domine encore plus nettement le classement des audiences quotidiennes, avec 1,9 million de VU par jour. Il devance Cdiscount et eBay.

Top 15 des sites d'e-commerce les plus visités en France en octobre-novembre 2016, sur ordinateur. © Fevad - Médiamétrie//Netratings

Médiamétrie et la Fevad publient également le classement des 10 m-commerçants les plus visités en France sur smartphone, que les visiteurs se rendent sur leur site mobile ou sur l'une de leurs applications. En octobre, 20,7 millions de mobinautes ont consulté au moins l'un de ces 10 m-commerçants depuis leur mobile. Si le classement n'évolue pas énormément par rapport au 3ème trimestre, on note tout de même que Vente-Privée double Groupon et Cdiscount, et que Carrefour et Auchan reviennent dans le classement au détriment de Booking et d'Airbnb.

Notons par ailleurs que Vente-Privée attire davantage de VU par jour sur mobile que sur ordinateur, du fait de ses mécaniques de ventes d'impulsion très propices à ce canal.

Top 10 des m-commerçants les plus visités en France en octobre 2016, sur smartphone. © Fevad - Médiamétrie//Netratings

Du côté des sites de tourisme les plus visités sur ordinateur, octobre et novembre 2016 n'auront pas vu bouger le podium, toujours occupé par Voyages-Sncf ,Booking et Airbnb. Blablacar, qui avait bien profité de l'été, sort du Top 10, comme Abritel. En moyenne, 13,2 millions d'internautes ont consulté chaque mois de la période au moins l'un des sites de ce Top 10.