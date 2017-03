24 heures dans la peau du PDG de Greenweez au salon E-Commerce 1to1

Le JDN a suivi pendant une journée Romain Roy, président fondateur de Greenweez, qui vous fait découvrir le rendez-vous annuel phare du e-commerce français. Suivez le guide !

Pour sa 7e édition, le rendez-vous immanquable des VIP de l'e-commerce français a de nouveau établi ses quartiers sur le rocher monégasque pour 3 jours intenses de networking, de business et de fête. Les 1 500 participants (contre 1 000 l'année dernière) ont littéralement pris d'assaut la petite principauté, en occupant notamment tous les hôtels de standing aux abords du forum Grimaldi. Immersion au salon E-commerce One to One Voir les photos Quoi de plus approprié pour recevoir le salon E-commerce One to One que le forum Grimaldi dont l'architecture et l'écrin de verre rappelle un diamant ? C'est en effet tout le gratin du secteur qui vient se déplac... Lire la suite er sous le soleil étincelant de la principauté de Monaco du 22 au 24 mars 2017 pour passer 3 jours riches en rencontres et opportunités de business. La recette a fait ses preuves : nous en sommes à la 7e édition. Réduire © Cécile Debise/Journal du Net

Au programme de cette grande messe annuelle : 6 plénières, plus de 130 ateliers d'experts, près de 4 000 rendez-vous "one to one" ainsi que des animations toujours plus étonnantes. Et à la clé, des signatures de contrats, un réseau qui s'enrichit, des réponses à ses problèmes et de l'inspiration pour de futurs projets.

Imaginé et dirigé par Ingrid Fillon, l'événement est parrainé par un comité éditorial composé d'une vingtaine d'experts du secteur, dont le Journal du Net, partenaire.

Le site de l'événement : E-Commerce One to One