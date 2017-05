La place de marché comme clé de voute de la révolution du commerce

Les commerçants se doivent d’être innovants afin de rester dans la course. La place de marché en ligne, joue un rôle clé sur la transformation digitale des enseignes, mais surtout, sur la transformation de leur chiffre d’affaires.

La progression du e-commerce enregistrée tous les ans est nourrie, entre autre, par le poids grandissant des places de marché. Les petits ou grands e-commerçants sont de plus en plus nombreux à saisir l’opportunité de lancer leur propre place de marché pour faire face à la concurrence en ligne et accroitre leur rentabilité.

Quand on évoque la croissance fulgurante des places de marché, on pense souvent aux géants généralistes comme Amazon ; dont les ventes en marketplace représentent plus de la moitié des ventes globales. Pourtant, pour les acteurs plus modestes, retailers traditionnels ou pure players, le modèle de place de marché se révèle également être un puissant levier pour booster ses ventes et générer plus de profits. Ainsi aujourd’hui, les vendeurs marketplace représentent pas moins du tiers des ventes sur les grands sites marchands ayant adopté ce modèle (Source : Fevad). L’engouement pour le modèle de place de marché ces dernières années repose donc sur constat simple : c’est le seul moyen de vendre en ligne de manière rentable.

La marketplace comme modèle idéal pour allier croissance rapide et rentabilité, en B2C comme en B2B

Aujourd’hui, les enseignes qui se sont lancées dans des projets marketplaces (Galeries Lafayette, Auchan, Darty, etc.) attestent que le lancement de leur place de marché représente un véritable tournant en terme de croissance. Et celle-ci, contrairement à ce qui est souvent observé dans le modèle de e-commerce classique, s’avère rentable et permet de générer rapidement plus de profits : les ventes marketplace ne cessent de croître d’année en année.

Le succès de ce modèle ne s’arrête pas au monde du B2C, dans lequel les marketplaces ont contribué à développer une expérience d’achat d’un niveau de qualité inégalé. L’impact des transformations qu’il a engendré touche de plein fouet le monde du B2B : selon Accenture, 49 % des principaux acheteurs B2B préfèrent utiliser les sites Web B2C pour faire leurs achats, car ils y trouvent une meilleure expérience en ligne pour laquelle ils sont prêts à payer 30% plus cher. Ce constat édifiant est la preuve que les enseignes B2B sont contraintes de repenser leur stratégie et innover pour acquérir et fidéliser leurs clients. Le modèle de place de marché est une formidable opportunité en ce sens pour accélérer la digitalisation de ces entreprises et combler l’avance prise par les sites marchands B2C.

Accepter le changement pour survivre dans le e-commerce de demain est indispensable

A terme, il ne restera que trois grands types d’acteurs dans le paysage du e-commerce. Des généralistes, à savoir des géants du type Amazon avec des offres extrêmement larges auront besoin d’une marketplace pour les grouper. On trouvera aussi des acteurs historiques du commerce qui enrichiront leur offre avec une marketplace tout en conservant leur ADN. Enfin, les acteurs verticaux tels que MonShowroom qui continueront de séduire par leur expertise pointue et qui auront également besoin d’une marketplace pour proposer une offre exhaustive et être légitime sur leur marché vertical.

Le modèle de place de marché s’est imposé ces dernières années en dépassant toutes les prédictions. Il est impératif pour les e-commerçants, mais également les prestataires de services à l’instar d’Uber, Farfetch ou AirBnB de saisir cette opportunité, pour parvenir à transformer les habitudes de consommation et générer de larges profits en apportant toujours plus de valeur aux consommateurs. Aujourd’hui le secteur des services s’intéresse également aux solutions marketplaces pour se développer. Dans un environnement où le client est de plus en plus exigeant, les services constituent un réel « plus » pour toute entreprise désireuse d’améliorer son expérience client. Ils leur permettent en effet d’étoffer leur offre en proposant des services cohérents avec des catégories de produits existantes ou nouvelles.

Il est plus que jamais temps pour les acteurs de toutes les industries d’adopter la meilleure arme qui leur permette de survivre dans le e-commerce de demain.