But vs Conforama, qui l'emporte sur mobile ?

Ce mois-ci, Tapbuy s'intéresse au secteur de la décoration en opposant les tunnels d'achat mobile de deux leaders français.

Nous décortiquons mensuellement les tunnels mobile de 2 acteurs emblématiques du e-commerce en France. Ce mois-ci, Tapbuy propose un duel 100% déco avec But et Conforama. Les résultats sont très serrés : Conforama remporte le duel d’une courte tête avec une moyenne de 61/100, contre But avec un score de 59/100 !





Fiche produit









But et Conforama obtiennent une note moyenne sur la fiche produit. Le problème commun aux deux e-commerçants se situe au niveau de l’utilisation d’images, pas toujours adaptées à l’écran mobile. Le zoom pourrait aussi être plus fonctionnel pour que l’utilisateur puisse avoir accès aux détails du produit. Conforama se distingue en proposant à l’utilisateur de sélectionner la couleur de son produit pour certains d’entre eux, contrairement à But chez qui les attributs ne sont pas du tout gérés.





Cependant, But se rattrape avec un call-to-action (CTA) fixe et donc toujours disponible quelque soit la position de l’utilisateur sur la page produit. Du côté de son concurrent, les utilisateurs interrogés ont été perturbés par un CTA “Choix de votre magasin” qui oblige à choisir d’abord un magasin référent afin d’indiquer les disponibilités du produit. Ce n’est qu’après cette étape que l’utilisateur peut ajouter le produit dans son panier.





Panier







Point positif, les deux e-commerçants notifient l'ajout au panier via une pop-in proposant à l'utilisateur soit de continuer ses achats, soit d'accéder au panier. But prend l'avantage en proposant en plus l'image du produit dans la pop-in. Ils sont également performants sur l'actionnabilité du panier et le call-to-action, bien visible. Les utilisateurs apprécient aussi que toutes les informations concernant le(s) produit(s) du panier soient disponibles chez les deux marchands. Le gros problème vient de la visibilité du coût total de la commande dès le panier. En effet aucun des deux marchands ne fait mention des frais de livraison. L'utilisateur est donc obligé d'attendre la prochaine étape pour connaître le coût exact de sa commande. Chez Tapbuy nous recommandons aux e-marchands de donner l'estimation du coût total le plus tôt possible : un utilisateur bien informé s'engage plus loin dans le tunnel d'achat.



Identification