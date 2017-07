Les innovations retail les plus marquantes du mois de juillet

Comme chaque mois, focus sur les innovations qui changent l’expérience shopping. Rendez-vous chez Prada aux Galerie Lafayette, Carrefour et Eurostar. Pourquoi ne pas tester aussi la livraison de produits à Baltimore et la boutique de Natalys en Chine !

Prada s'invite aux Galerie Lafayette avec deux pop-up stores

Du 31 juillet au 20 août, Prada reprendra les onze vitrines des Galeries Lafayette ainsi que le pont aérien entre les deux bâtiments, pour les illustrer aux couleurs de la marque et de la nouvelle collection d’automne 2017 ! A cela s’ajoutera deux pop-up stores au rez-de-chaussée, un pour les hommes et le second pour les femmes. Le pop-up store réservé à l’homme sera créé sous forme de "boite" avec un plancher en noir et blanc et quelques pièces de la collection. Celui réservé aux femmes sera clos avec un mur entièrement recouvert d’écrans pour attirer l’œil des clientes. Cette nouvelle stratégie de pop-up store, Prada l’explique par l’envie de renouer avec ses clients, tout en leur offrant une nouvelle expérience dans un lieu où la marque prend vie et immerge son consommateur. Chose sûre, c’est que les Galeries Lafayette et leur réincarnation en Prada Store vont être les meilleurs amis de tous les inconditionnels de shopping, présents dans la capitale en août… Rendez-vous Boulevard Haussman pour un été sous le signe de la mode de luxe ! Pour en savoir plus, cliquez ici.

Chez Carrefour, tout le monde donne son avis

Carrefour Market met une fois de plus les bouchées doubles sur l’expérience client ! Et pour ce faire, quoi de mieux que d’afficher directement sur les produits, l’avis des clients ou, mieux encore, ceux des collaborateurs ? Une ingénieuse idée qui fait d’ores et déjà ses preuves dans 1 000 magasins Carrefour Market sur plus de 200 produits propres à la marque. Vous hésitez sur une crème ? Une sauce ? Un fromage ? Ce dispositif pourrait donc vous rassurer et, bien plus encore, vous permettre de tester des expérimentations culinaires insoupçonnées… Toujours au plus proche de ses clients et concerné par le souci de vouloir offrir une expérience d’achat sans égale, Carrefour, une fois de plus, fait preuve d’originalité pour replacer le client au centre de ses prérogatives retail ! Pour en savoir plus, cliquez ici.

Une expérience unique en réalité virtuelle avec Eurostar

"L’Eurostar Odyssée", c’est la nouvelle innovation d’Eurostar qui permet à ses jeunes voyageurs d’apercevoir, virtuellement, le monde sous-marin, le temps de la traversée du tunnel sous la Manche ! Ce beau voyage est proposé pendant l’été 2017 grâce à un casque de réalité virtuelle pour smartphones disponible (gratuitement) à bord du train. Voici les mots d’Eurostar tirés de leur communiqué de presse, qui expliquent à la perfection (tout en faisant rêver) ce nouveau dispositif : "Le toit du train virtuel se transforme en un plafond de verre révélant le monde sous-marin environnant. Guidé par Rose et Benoit, deux fins explorateurs du monde des océans, ce voyage est ponctué d'histoires légendaires sur de mystérieux trésors de pirates enfouis au fond des abysses et de rencontres fortuites avec des sirènes et même… une pieuvre géante." Cette expérience grandeur nature propose aussi aux jeunes enfants d’attraper les poissons ! Une très belle initiative de la part d’Eurostar qui permet ainsi aux jeunes bambins de se divertir pendant leur voyage et aux parents de pouvoir profiter pleinement du confort du train. Cette expérience est aussi disponible sur tous les nouveaux trains e320 et e300 ! La cerise sur le gâteau ? Vous pouvez aussi retrouver ces dispositifs dans les trains entre Paris, Lille, Lyon et le Sud de la France. Alors, on embarque ? Pour en savoir plus, cliquez ici.

Dans l’aéroport de Baltimore comme au restaurant

Plus besoin de courir aux quatre coins de votre aéroport pour trouver un sandwich ou votre fastfood préféré ! Dans l’aéroport de Baltimore, l’expérience client est le maître-mot. C’est donc sans surprise qu’est mis à disposition une application sous le petit nom de « Sherpa ». Il ne s’agit ni plus, ni moins que du même principe que Seamless mais appliqué aux aéroports. Rien de plus simple que de saisir les informations de son vol et l’application se chargera de vous proposer une liste de produits disponibles à la livraison. Il est toutefois important de souligner que ce service de qualité n’est pas gratuit. En effet, en fonction de votre lieu de commande, la livraison vous sera facturée entre 3,79$ et 7,99$ ! Pour garder sa place juste en face de sa porte d’embarquement… un confort qui a donc un prix ! Pour en savoir plus, cliquez ici.

Chez Natalys : la data pour optimiser ses magasins chinois

Imaginez-vous un monde dans lequel vous n’auriez que ce que vous désirez ? C’est exactement ce que la marque Natalys s’applique à faire en Chine en misant sur le mastodonte du numérique : Alibaba. En janvier 2017, ce dernier a lancé une offre publique d’achat Intime (regroupant 17 centres commerciaux dont 29 grands magasins en Chine). C’est ainsi que le groupe de vêtements pour bébés décide de collecter toutes les données issues des ventes en ligne et de les exploiter pour dresser un panorama très précis de ce qu’attendent les consommateurs de la marque. Claude Courgey, le directeur de l’enseigne, énumère déjà certaines préférences de ses clients telles que des vêtements sans boutons, ni fermetures (plus pratique) ! Le prochain défi du groupe est de remonter toutes les préférences des clients en fonction du marché local, pour ne proposer que des vêtements attendus et souhaités ! Et si la mode de demain était, elle-aussi, customer centric ? Pour en savoir plus, cliquez ici.