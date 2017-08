L'architecture d'un bon site e-commerce

Si vous êtes dans le business du e-commerce, votre site est votre entreprise, et le SEO est vitale pour perdurer. Cette liste d’objectif SEO pour votre site e-commerce explique point par point ce que vous avez besoin de faire pour réussir votre référencement :

L’univers du e-commerce est devenu un monde impitoyable. La plupart des niches sont encombrés. Tout le monde souhaite être premier sur Google et feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour le devenir. Lorsque vous glissez, ils en profitent. Cela peut renvoyer votre progrès des semaines en arrière, si ce n’est des mois. Vous ne pouvez pas vous le permettre.

Qu’importe que vous soyez dans le processus de lancer votre site e-commerce ou que vous ayez déjà un site e-commerce, cette liste des objectifs SEO à tenir vous décrira ce qu’il vous faut pour surpasser votre concurrence. Cette liste ne prend pas en compte votre plateforme, donc peu importe que votre site soit sur Magento, WooCommerce, Shopify ou encore d’autres plateformes, les mêmes bonnes pratiques s’appliquent.

Après avoir parcouru cette liste d’objectif SEO pour votre site e-commerce, vous allez comprendre ce que vous avez besoin pour dépasser la concurrence. Certaines sections sont bien entendues très technique, donc ils doivent être partagées avec vos développeurs pour les implémenter de la meilleure façon.

Quels mots clés sont intéressants pour votre commerce ?

Comment incorporer ces mots clés à votre site ?

Quelles pages faut-il avoir sur votre site et comment les relier entre elles ?

Quelles sont les bonnes pratiques à garder en tête lorsqu’il s’agit du contenu de votre site ?

Quelles contraintes technique respecter pour s’assurer que les moteurs de recherche traversent votre site comme un couteau dans du beurre, tout en ayant une compréhension complète de ce que possède votre site.

Sont pertinent pour votre public

Sont réellement recherché for

Pour lesquelles c’est réaliste de rechercher

Ont une valeure commerciale

Stratégie de mots clés

URL

Mot clé 1

Mot clé 2

Titre H1

Titre H2/li>

Cartographier les mots clés avec une signification similaire sur la même page.Par exemple, “télévision” et “TV”.

N’essayez pas d’ajouter trop de mots clés dans chaque page, dans la plupart des cas deux mots clés est le maximum.

Relier les pages d’un même groupe dans des sous-répertoires. Par exemple : “tv led samsung 40 pouces”, “tv led samsung 42 pouces” et “led tv samsung 46 pouces”.

Les mots clés avec un score de difficulté élevé ont besoin d’être placé sur des pages puissantes dans votre site internet, dans des pages tel que l’accueil et les pages de catégorie. Par exemple, “télévision” a un score de difficulté très élevé. Insérer ce mot-clé dans votre page d’accueil vu que c’est votre meilleur chance de réussite dans le classement de ce mot-clé.

Si vous ne pouvez pas inclure le mot-clé parfait dans le titre ou l’en-tête, ne le faites pas. Choisissez ce qu’il ya de mieux pour vos visiteurs.

Si vous avez plusieurs sous-tires, n’essayer pas d’y incorporer votre mot-clé à chaque fois

Lorsque vous créez les titres, meta-descriptions et en-tête, pensez à vos visiteurs. Qu’est-ce-qui soulève leur intérêt pour qu’ils en sachent plus, ou, encore mieux, passe un achat ? Est-ce à propos du prix, du temps de livraison, ou un avis personnel ? Essayer de répondre à ces (potentiels) questions dans le contenu de ces colonnes..

$nomDeProduit - Acheter en ligne sur $nomDentreprise

A la recherche de $nomDeProduit ? Seulement pour $productPrice chez $nomDentreprise. Commander aujourd’hui avant 21h, pour une livraison demain.

Contenu

Le corps du contenu doit être unique pour chaque page et doit consister d’au moins 200 mots.

Une fois encore, ne forcez pas l’utilisation d’un mot-clé parfait, si ça ne convient pas, ça ne convient pas.

Concentrez-vous sur l’écriture de contenu utile pour vos visiteurs. Expliquez quels types de produit vous offrez, ce qu’il ya de si bien avec eux, et ce qu’ils doivent garder en tête lorsqu’ils vont l’évaluer.

Combiner formes singulières et plurielles de vos mots clés.

Inclure des mot-clés apparentés et des liens vers d’autres contenu.

Ne réfléchissez pas à votre SEO après coup, travailler sur le SEO de son site après l’avoir lancé, donnera surtout la forme du monstre de Frankenstein à votre site. Pour éviter cela, utilisez cette liste des objectifs du référencement pour vous assurez que vous faites tout ce qu’il faut pour maximiser les efforts que vous déployez dans votre site e-commerce.Recherche des mots clésAvant de rentrer pleinement dans la structure du site et le côté technique de la chose, tout d’abord nous devons établir quels mots clés votre audience cible utilise lorsqu’elle fait des recherches pour les produits que vous mettez en vente. En trouvant quels mots clés sont utilisés par votre public, et lesquels sont les plus intéressant à incorporer dans votre site, cela s’appelle la recherche de mots clés. Ces mots clés alimentent votre stratégie de référencement, donc il est absolument essentiel de le réaliser parfaitement. Pour vous le démontrer, la prochaine section s’appuie énormément sur cette recherche de mots clés.Pour faire court, la recherche de mots clés revient à rechercher quels mots clés :Pour vous donner un aperçu de cela, je vous ai créé cet article, un guide pour la recherche des mots clés . Utiliser ces instructions étape par étape, pour établir la liste de mots clés que vous ciblés. Une fois de plus, je ne peux le dire assez, la liste de mot-clé alimente votre stratégie SEO.Bonne pratique :Assurez-vous de rechercher les mots clés qui sont atteignables. Bien sûr vous pouvez être ambitieux et vouloir cibler les mots clés les plus important dès le début mais vous ne réussirais pas. Choisissez vos batailles !Vous avez une liste de mots clés pour lesquels vous voulez être classé intéressante, et maintenant que faites-vous ? Afin d’être bien placé pour ces mots clés, vous avez besoin de pages où vous pouvez les ajouter. Tout d’abord, vous avez besoin d’établir où allez-vous placer ces mots clés sur votre page et comment vous allez faire pour les incorporer. Ajouter ces mots clés dans les pages est réalisé en incorporant les mots clés dans d’importants éléments de l’HTML, le contenu rédactionnel et les liens.Tout cela réunit provoque ce que l’on appelle la stratégie de mots clés.Nous allons utiliser l’exemple utilisé dans l’article sur la recherche de mots clés :Créer un nouveau tableau dans ce tableur avec les colonnes suivantes :On peut désormais commencer la cartographie. Remplissez les colonnes “URL” et “mot clé 1” et “mot clé 2”.Bonne pratique :Ainsi, vous allez voir rapidement que la structure de votre site prend forme. Vous allez également découvrir des trous dans votre liste de recherche de mots clés. Par exemple, vous avez ajouté le mot-clés “smart tv samsung”, mais vous avez simplement oublié d’incorporer le mot-clé générique “smart tv”. Ajouter le à votre liste de recherche de mots clés, et remplissez votre tableur pour votre stratégie de mot- clé. Vous pouvez voir parfois que les clients recherchent une combinaison d’une marque de télévision avec le modèle et la taille. Ils recherchent sans doute également le mot-clé similaire avec les autres marques également.Introduire les mots clés dans les pages est réalisé en incluant les mots clés dans les éléments des HTML importantes, le corps du contenu et les liens.Elements HTMLDésormais il est temps de définir les contenus des autres colonnes “Titre”, “meta-description”, “sous-titre H1” et “sous-titre H2”.Bonne pratique :Lorsque vous en aurez fini, votre tableur va ressembler à ça :Conseil de pro : utilisez un modèle pour générer des contenus pour le titre, la meta-description ou les en-tête. Faites en sorte de pouvoir modifier manuellement les contenus générées. Les bons modèles vous ferons économiser 90% de votre temps, mais les 10% restants ont besoin d’ajustements.Exemple de modèle de titre :L’optimisation de l’image joue un grand rôle dans votre SEO par page également. Due à l’importance que cela a, il a besoin de sa propre section.Pour les sites e-commerce, le corps du contenu est souvent placé au dessus et/ou au dessous des produits. Le corps du contenu offre aux moteurs de recherche une meilleure idée de ce qu’il y a dans la page, ainsi qu’un signal clair que la page est unique et a besoin d’être considéré pour l’indexation. Sans ce contexte, les moteurs de recherche ont du mal à distinguer quelles pages sont pertinentes pour quels mots clés.Voici un exemple de corps de contenu sur la page Amazon Amazon a délibérément choisi de placer le corps de son contenu sous les produits parce qu’ils ne voulaient pas que le corps du contenu poussent les images de leurs produits en bas de page. Ils veulent le meilleur des deux mondes : offrir à leurs visiteurs la possibilité de plonger directement dans leurs produits (bonne expérience utilisateurs) et offre également un contexte claire de cette page pour les moteurs de recherche (bon SEO).Ajouter le corps du contenu à toutes les pour lesquelles vous voulez être bien classé dans les moteurs de recherche. Soyez pragmatique et appliquer le principe 80/20 . Commencer par ajouter le corps du contenu sur vos pages les plus importantes. Souvent ce sont les pages d’accueil, les pages de catégorie, les pages de sous-catégorie et les pages de vos meilleurs produits. Une fois que cela est fait, continuer avec le reste de vos pages.Bonne pratique :Liens

Les liens jouent un rôle vital dans le SEO, parce que les éléments de navigation tel que le menu principal, le menu de bas de page, ou le fil d’Ariane inclut des liens, jouant un rôle vital également.

Vous allez définir cela dans la prochaine partie sur “l’architecture de l’information”, ce que vous devez garder en tête actuellement c’est :

Incorporer les mots clés dans les liens de la navigation. Essayer d’incorporer des mots clés parfait , mais une nouvelle fois ne forcez pas les choses. Choisissez la bonne lecture plutôt que le référencement.

Concentrez la navigation de votre site pour relier à des pages importantes, ou pertinentes. Relier votre page d’accueil aux pages de catégorie, et de la page de catégorie à vos pages de sous-catégorie. Est-ce que certaines pages de catégories sont liés entre elles ? Alors relié-les.

Architecture de l’Information

L’architecture de l’information c’est l’art et la manière de concevoir une structure afin d’y présenter le contenu de votre site internet. En un mot, c’est comment vous allez présenter votre contenu et comment vous allez le rendre accessible.L’Architecture de l’Information se trouve entre l’Expérience Utilisateurs et l’Optimisation pour les moteurs de recherche, ainsi les deux, visiteurs et moteurs de recherche, bénéficieront de votre bonne conception.

Ce que doit inclure une architecture de l’information :