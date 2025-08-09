Les salariés qui gagnent moins de 2000 € peuvent réclamer cette prime : 50% oublient de le faire

Salariés, indépendants, étudiants, et même certains chômeurs peuvent demander une prime à l'Etat. Pourtant la moitié des personnes éligibles ne réclament pas cette aide.

Alors que des millions de Français peinent à joindre les deux bouts, une aide financière destinée à compléter leurs revenus reste méconnue. Salariés, travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, étudiants en apprentissage ou en stage... Nombreux sont ceux qui pourraient bénéficier de ce coup de pouce tous les mois. Pourtant, en 2022, seuls 53% des personnes éligibles ont fait la démarche pour en profiter.

Or, les 4,6 millions de personnes qui perçoivent mensuellement cette aide touchent en moyenne 189 euros nets. Un revenu supplémentaire, versé automatiquement sur le compte bancaire du bénéficiaire, qui n'est donc pas négligeable quand les fins de mois sont difficiles. Pour prétendre à cette prime, plusieurs conditions doivent être remplies.

Il faut être âgé d'au moins 18 ans, résider en France au moins 9 mois par an, exercer une activité professionnelle ou percevoir certains revenus de remplacement comme des indemnités de chômage partiel. Il faut également être Français, citoyen européen, Suisse, ou disposer d'un titre de séjour valide depuis au moins 5 ans.

Cette aide n'est autre que la prime d'activité. Revalorisée de 1,7% en 2025, elle vise à soutenir les travailleurs aux revenus modestes. Son montant, recalculé à chaque trimestre, varie en fonction de la situation familiale, des autres prestations sociales perçues par le bénéficiaire, et bien sûr des revenus liés à l'activité de la personne qui en profite.

Car pour bénéficier de la prime d'activité, il faut respecter certains plafonds de ressources. Ces derniers diffèrent selon le statut : salarié, chômeur partiel, apprenti… Pour les étudiants stagiaires, alternants ou apprentis, le seuil est fixé à 1 104,25 euros mensuels depuis le 1er avril 2025, soit 78% du SMIC net. Concernant les salariés, une personne seule peut gagner jusqu'à environ 2 022 euros par mois et toucher quand même la prime d'activité.

Prenons l'exemple d'un salarié célibataire, locataire, gagnant 2 000 euros nets mensuels. Il pourra prétendre à 24 euros de prime d'activité par mois selon le simulateur du site MesAllocs.fr. Un montant qui peut sembler modeste, mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit là d'un profil parmi les moins précaires. En réalité, la majorité des allocataires perçoivent des montants plus élevés. Par exemple, si ce même salarié ne gagne pas 2 000 euros, mais 1 850 euros nets par mois, alors sa prime d'activité mensuelle sera de 86 euros.

Il faut noter que le montant de la prime d'activité peut être majoré selon de la composition du foyer. En clair, les travailleurs toucheront davantage s'ils ont des enfants à charge. En revanche, le montant peut être réduit si le travailleur touche d'autres prestations sociales comme les APL, ou les allocations familiales.

Pour profiter de la prime d'activité, il suffit de constituer un dossier, en seulement quelques clics, sur le site de la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). La demande peut être faite à n'importe quel moment de l'année. La personne bénéficiaire touchera sa prime dès le mois suivant.