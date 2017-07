Le profil des internautes français

Découvrez les usages des internautes français selon les supports, leur âge et leur catégorie socio-professionnelle, d'après Médiamétrie.

En mars 2017, 45,7 millions d'internautes de 15 ans et plus, soit près de 9 Français sur 10 (87,7%), se sont rendus sur Internet depuis un ordinateur, un mobile ou une tablette, selon Médiamétrie. Ils sont 38,3 millions à s'être connectés quotidiennement quel que soit l'écran (3 Français sur 4).

Au quotidien, le mobile est le premier écran utilisé par les internautes pour se connecter à Internet avec 26,5 millions d'adeptes, soit 51% des Français. Il devance l'ordinateur avec 49% d'utilisateurs et la tablette (24%).

En janvier 2017, Médiamétrie dénombrait 26,5 millions mobinautes quotidiens. © Médiamétrie

Parmi les 38,3 millions d'internautes quotidiens recensés en mars 2017, les CSP+ sont les plus connectés. Il sont 9 sur 10 à surfer sur Internet chaque jour et plus de deux tiers d'entre eux privilégient la connexion par ordinateur. Les 15-34 ans sont près de 80% à se connecter tous les jours à Internet. Le smartphone est l'écran principal de navigation, avec 68,9% d'adeptes. Les 35-49 ans utilisent quant à eux le smartphone et l'ordinateur dans des proportions quasi-similiaires (59,7% contre 60,6%).

Les CSP+ et les jeunes préfèrent le smartphone à l'ordinateur pour naviguer sur Internet. © Médiamétrie

