Les sites qui dématérialisent l'état des lieux

Lancée en 2011 par Kutta, une entreprise d'ingénierie informatique, l'application ImmoPad permet de réaliser l'état des lieux d'un bien sur tablette, de l'envoyer par mail et d'insérer des photographies. Elle s'adresse aussi bien aux professionnels de l'immobilier ( syndicats de copropriété , agents…) qu'aux propriétaires bailleurs HomePad , une application suisse commercialisée en France par une filiale de Seloger.com, fournit, en plus des fonctionnalités proposées par ImmoPad, la synthèse des charges et des travaux de rénovation, l'inventaire du mobilier et le rapport d'immeuble. Elle vise surtout les professionnels. Créée par la société Opéra Groupe, spécialisée dans les états des lieux, EDLSoft permet quant à elle de demander un devis pour d'éventuels travaux sans faire déplacer un artisan. Elle n'est, pour l'heure, disponible que dans les grandes villes françaises.