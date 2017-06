Les villes où le coût d'un achat immobilier augmente le plus en 2017

La remontée des taux d'intérêt et la hausse des tarifs de la pierre font grimper le coût de l'acquisition pour les emprunteurs.

La remontée des taux immobiliers n'est plus un spectre menaçant mais une réalité. Entre janvier et juin 2017, les taux minimum sur 20 ans, hors assurance, ont augmenté de 0,1 point partout en France à 1,30%, selon le courtier Empruntis. Pas de poussée fulgurante, donc. Mais on ne peut pas en dire autant des prix immobiliers, repartis à la hausse plus franchement. Sur un an, l'augmentation des tarifs de la pierre dans l'ancien, amorcée début 2016, se confirme et, même, s'amplifie : +3% par rapport au premier trimestre 2016, après +1,5 % au trimestre précédent, selon l'indice Notaires-Insee.

De quoi alourdir sérieusement le coût du crédit pour l'acquisition : "depuis janvier 2017, celui-ci a augmenté dans toutes les grandes villes de France et même dans les plus petites", résume Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis. Le réseau de courtage a calculé en exclusivité pour le JDN l'impact de la hausse des taux des crédits immobiliers conjuguée à celle du prix du mètre carré dans 27 des 30 villes de France métropolitaine les plus peuplées. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Les grandes villes où le coût de l'acquisition a le plus augmenté entre janvier et juin 2017 pour les emprunteurs immobiliers Rang Ville Evolution du coût du crédit (%) Evolution du prix immobilier (%) Evolution du taux d'emprunt (point) 1 Paris +17,5 +8,1 +0,1 2 Bordeaux +16,5 +7,5 +0,1 3 Strasbourg +13,5 +4,6 +0,1 4 ex aequo Marseille +12,1 +2,8 +0,1 4 ex aequo Lyon +12,1 +3,2 +0,1 6 Nantes +12 +2,7 +0,1 7 Tours +11,3 +2,4 +0,1 8 ex aequo Nice +10,8 +2 +0,1 8 ex aequo Nîmes +10,8 +1,2 +0,1 10 ex aequo Aix-en-Provence +10,5 +1,8 +0,1 10 ex aequo Rennes +10,5 +1,5 +0,1 12 Limoges +10,4 +0,8 +0,1 13 Angers +10,2 +1,1 +0,1 14 Villeurbanne +9,8 +0,9 +0,1 15 Lille +9,7 +0,4 +0,1

Paris arrive en tête des grandes villes où le coût de l'acquisition immobilière a le plus augmenté entre janvier et juin 2017 : le surcoût atteint 17,5% pour les emprunteurs de la capitale. Sur la période, le prix moyen du mètre carré dans la capitale a grimpé de 8,1%, à 8 709 euros, selon les estimations de MeilleursAgents, exprimées en net vendeur (hors frais d'agence et frais de notaires). Soit un surcoût de 7 956 euros pour l'achat d'un logement de 45 mètres carrés (20 000 euros pour un 110 mètres carrés). Bordeaux monte sur la deuxième marche du podium des grandes villes où le coût du crédit pour l'acquisition augmente le plus, avec +16,5% par rapport à janvier 2017. Dans la cité surnommée "la belle endormie", les tarifs de la pierre n'ont pas besoin de vitamine : ils ont bondi de 7,5% entre janvier et juin 2017. Pour l'achat d'un bien immobilier de 75 mètres carrés, les hausses concomitantes des taux et des prix immobiliers représente un surcoût de 4 965 euros pour l'emprunteur bordelais. Strasbourg, où le prix moyen du mètre carré a progressé de 4,6% depuis le début de l'année, 2 618 euros en juin 2017, vient clore ce trio de tête, avec un coût du crédit pour l'achat immobilier en hausse de 13,5% sur la période.

Attention toutefois à ne pas trop noircir le tableau, comme le rappelle Cécile Roquelaure : "Sur trois ans, le coût de l'acquisition, quelle que soit la surface, et quelle que soit la grande ville a baissé très fortement". A Paris, par exemple, l'économie par rapport à juin 2014 s'élève à 57 631 euros pour l'achat d'un logement de 45 mètres carrés. A Bordeaux, elle dépasse les 25 000 euros pour 75 mètres carrés. Et à Strasbourg, l'emprunteur économise 46 750 euros sur le coût de l'achat d'un 110 mètres carrés.

Economie sur le coût de l'achat pour l'emprunteur entre juin 2014 et juin 2017 Pour 30m² Pour 45m² Pour 60m² Pour 75m² Pour 90m² Pour 110m² Bordeaux -10 099 € -15 148 € -20 198 € -25 247 € -30 297 € -37 029 € Lille -13 396 € -20 093 € -26 791 € -33 489 € -40 187 € -49 117 € Lyon -11 996 € -17 995 € -23 993 € -29 991 € -35 989 € -43 987 € Marseille -12 503 € -18 755 € -25 006 € -31 258 € -37 509 € -45 845 € Montpellier -13 119 € -19 678 € -26 237 € -32 797 € -39 356 € -48 102 € Nantes -11 175 € -16 763 € -22 351 € -27 938 € -33 526 € -40 976 € Nice -20 200 € -30 300 € -40 400 € -50 501 € -60 601 € -74 067 € Orléans -10 199 € -15 299 € -20 398 € -25 498 € -30 597 € -37 397 € Paris -38 420 € -57 631 € -76 841 € -96 051 € -115 261 € -140 875 € Rennes -11 489 € -17 234 € -22 979 € -28 724 € -34 468 € -42 128 € Strasbourg -12 750 € -19 125 € -25 500 € -31 875 € -38 250 € -46 750 € Toulouse -10 519 € -15 779 € -21 038 € -26 298 € -31 558 € -38 570 €

