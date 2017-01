PIB de la France : croissance en hausse au quatrième trimestre 2016

Au quatrième trimestre 2016, le produit intérieur brut français progresse de 0,4%, après une hausse de 0,2% sur les trois mois précédents.

Au quatrième trimestre 2016, le produit intérieur brut (PIB) en volume de la France est en hausse de 0,4% sur trois mois, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Il augmente de 1,1% sur un an.

Dans le détail, la formation brute de capital fixe (FBCF), autrement dit l'investissement, a augmenté de 0,8%, après avoir progressé de 0,3% au troisième trimestre 2016. Les dépenses de consommation des ménages redémarrent avec +0,6% après +0,1% au trimestre précédent. Le commerce extérieur a cette fois-ci pesé positivement sur l'évolution du PIB, avec une hausse de 0,1 point sur trois mois ( -0,7 point au trimestre précédent). L'investissement en services marchands (+0,8% après +1,4%) et en construction décélère (+0,3% après +0,9%), eux, ralentissent sur trois mois.

A quoi s'attendre pour 2017 ? L'Insee anticipe dans sa dernière note de conjoncture une croissance respectivement de 0,3% et 0,4% au premier et au deuxième trimestre.

Au quatrième trimestre 2016, le PIB en volume aux prix de l'année précédente chaînés s'élève à 531 529 millions d'euros. En cumul sur douze mois, son montant atteint 2 118 milliards d'euros.

Le graphique ci-dessus montre bien l'entrée en récession de la France en 2008. Le paroxysme de la crise est atteint au premier trimestre 2009 (-1,6%). Le pays n'avait pas connu une période aussi longue de contraction de l'activité économique depuis le début des années 1990.

Le graphique ci-dessous fait apparaître un recul du PIB par habitant entre 2008 et 2010, illustrant, là encore, l'entrée du pays dans la crise, ainsi qu'une évolution en dents de scie depuis.

Le PIB par habitant, aussi appelé produit par tête (ou revenu par tête), correspond au produit intérieur brut d'un pays divisé par la population en milieu d'année. Le produit intérieur brut par habitant est un indicateur qui permet de mesurer le pouvoir d'achat moyen dont disposent les habitants.

Pour effectuer des comparaisons entre les pays, il est nécessaire de convertir les données en monnaie commune. Pour cela, on utilise généralement un taux de change calculé à partir de la parité de pouvoir d'achat. C'est le Luxembourg qui arrive en tête du classement des pays au plus fort PIB par habitant, avec un revenu par tête estimé à 115 542 dollars pour 2014.

Historiquement, ce sont les sociétés non financières (51% en 2015), c'est-à-dire les producteurs marchands de biens et services non financiers, les administrations publiques (17%) ainsi que les ménages (16%) qui contribuent le plus à la formation du PIB.

Toutes branches d'activité confondues, c'est celle des services marchands (56% en 2015), suivie de celle des services non marchands (23%), qui contribue le plus à la formation du PIB, loin devant l'agriculture (1,7%). La valeur ajoutée de l'industrie, elle, pèse pour 14% des richesses produites en France en 2015. En 1949, cette proportion était de 27%.

Le Produit intérieur brut (PIB) est un indicateur produit par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans le cadre des comptes nationaux. Il permet de mesurer la production de richesses à l'intérieur d'un pays. Le PIB correspond à la somme de toutes les valeurs ajoutées produites sur un territoire (métropole et départements d'Outre-mer dans le cas de la France) par l'ensemble des agents économiques résidents, que ces derniers soient ou non nationaux.

Le terme "brut" indique que ce sont les valeurs ajoutées brutes (avant amortissement des équipements) qui sont retenues pour le calcul du PIB.

Il ne faut pas confondre le PIB avec le PNB (Produit national brut) qui, lui, comptabilise les revenus provenant de l'étranger et exclut ceux destinés à l'étranger.

Au fil du temps, le PIB s'est imposé comme le principal instrument de mesure de l'activité économique d'un pays. Parce qu'il rend compte du pouvoir d'achat disponible à l'intérieur d'un territoire, il permet d'évaluer la puissance économique de ce dernier et le niveau de vie de ses habitants. C'est pourquoi le classement PIB des pays permet de savoir quels sont les pays les plus riches.

Toutefois, le PIB ne permet pas d'évaluer la qualité de vie des habitants ni le bien-être de la société dans laquelle ils évoluent. Pour cela, il faut se tourner vers l'Indice de développement humain (IDH). Mis en place par le Programme des nations unies pour le développement (PNUD), il prend en compte trois critères : l'espérance de vie, le niveau d'éducation, ainsi que le niveau de vie (découvrez le classement IDH).

Si le PIB renseigne sur la richesse d'un pays, sa variation permet de mesurer le taux de croissance économique sur une période donnée.

Pour calculer le PIB, l'Insee utilise des sources administratives (déclarations des entreprises, comptes des administrations publiques...) et des enquêtes conjoncturelles ciblées (sur la consommation, la production...).

Trois méthodes de calcul existent :

Approche par la production : PIB = valeur ajoutée brute au prix de base + impôts sur les produits - subventions sur les produits

Approche par la demande : PIB = dépense de consommation finale + formation brute de capital fixe (investissement) + exportations – importations

Approche par le revenu : PIB = rémunération des salariés + Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut + impôts sur la production et les importations – subventions.

