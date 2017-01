Dette de la France : l'endettement repart à la baisse

A la fin du 3e trimestre 2016, la dette française s'établit à 2 160,4 milliards d'euros, soit 97,6% du PIB tricolore. Elle recule de 0,5% sur trois mois.

L'endettement de la France peut s'exprimer en euros comme en pourcentage du PIB :

Montant de la dette de la France : 2 160,4 milliards €

Dette de la France en % du PIB : 97,6%

La dette publique est la dette au sens du traité de Maastricht (ou dette publique notifiée), c'est-à-dire la dette de toutes les administrations publiques : Etat, administrations de sécurité sociale, administrations locales et organismes divers d'administration centrale.

Il ne faut pas la confondre avec le déficit public, qui correspond au besoin de financement des administrations publiques.

La dette française recule de 10,3 milliards d'euros au troisième trimestre 2016, soit une baisse de 0,5% sur trois mois, à 2 160,4 milliards d'euros. Un chiffre qui progresse cependant de 2,7% sur un an. Sur la période précédente, la dette de la France avait progressé de 1,5% sur trois mois et augmenté de 3,1% sur un an.

L'endettement de la France représente désormais 97,6% du PIB du pays, soit 0,9 point de moins qu'au second trimestre et 31,7 points de plus qu'il y a dix ans.

Au troisième trimestre 2016, la contribution de l'Etat à la dette publique décroît de 2,3 milliards d'euros par rapport au second trimestre 2016, à 1 722,6 milliards d'euros. Les autres contributeurs sont les administrations de sécurité sociale (228,5 milliards d'euros), les administrations publiques locales (192,9 milliards d'euros) et les organismes divers d'administration centrale (16,5 milliards d'euros).

Cette baisse de la part de l'Etat, l'Insee explique par le recul de la dette négociable à court terme (−10,2 milliards d'euros). La baisse de cette dernière a notamment été compensée par une augmentation de l'encours de titres de long terme (+7,0 milliards d'euros). L'institut explique aussi que les correspondants du Trésor y ont déposé 800 millions d'euros.

Seule mauvaise nouvelle : le PIB de la France est reparti à la baisse au second trimestre 2016. Dans une note publiée en octobre 2014, le Conseil d'analyse économique prévient que si la croissance économique française ne s'accélère pas, la dette tricolore pourrait atteindre 145% du PIB en 2040.

Les pays de l'UE 28 les plus endettés en 2015 Rang Pays En % du PIB 1 Grèce 176,9 2 Italie 132,7 3 Portugal 129 4 Chypre 108,9 5 Belgique 106 6 Espagne 99,2 7 France 95,8 8 Irlande 93,8 9 Royaume-Uni 89,2 10 Croatie 86,7 11 Autriche 86,2 12 Slovénie 83,2 13 Hongrie 75,3 14 Allemagne 71,2 15 Pays-Bas 65,1 16 Malte 63,9 17 Finlande 63,1 18 Slovaquie 52,9 19 Pologne 51,3 20 Suède 43,4 21 Lituanie 42,7 22 République tchèque 41,1 23 Danemark 40,2 24 Roumanie 38,4 25 Lettonie 36,4 26 Bulgarie 26,7 27 Luxembourg 21,4 28 Estonie 9,7 Source : Eurostat

Parmi les 28 pays qui composent l'Union européenne, la Grèce est une nouvelle fois le plus endetté : en 2015, la dette de ses administrations publiques représente 176,9% de son PIB, soit 1,7 point de moins qu'en 2014. L'Italie monte sur la deuxième marche du podium des Etats de l'UE 28 au plus fort endettement en 2015, avec une dette brute consolidée des administrations publiques équivalente à 132,7% de son PIB, soit une augmentation de 0,4 points sur un an. Le Portugal fait mieux que la Botte avec une dette publique qui atteint 129% de son PIB en 2015, c'est-à-dire 1,2 point de moins que l'année précédente.

Qu'en est-il des autres grandes puissances européennes ? L'Espagne, la France et le Royaume-Uni font une nouvelle fois figure de mauvais élèves du classement des pays les plus endettés de l'UE 28 en occupant respectivement les 6e, 7e et 9e places. Mais toutes ne sont pas sur la même dynamique : l'Espagne et la France grimpent une marche entre 2014 et 2015 quand le Royaume-Uni conserve sa 9e position. La dette des administrations publiques irlandaises représente 93,8% du PIB du pays, soit 13,7 points de moins qu'en 2014. C'est le plus fort recul observé sur les 28 pays de l'Union européenne entre 2014 et 2015, avant le Danemark (-4,6 points) et la Lettonie (-4,4 points). La dette des administrations publiques françaises atteint 95,8% du PIB tricolore, soit 0,4 points de plus qu'en 2014. Même constat pour Royaume-Uni : même s'ils conservent leur 9e place, les sujets de Sa Majesté voient l'endettement de leurs administrations publiques grimper d'un point sur un an. Un niveau toutefois inférieur de 6,6 points à celui des Français.

Globalement, 18 des 28 pays de l'UE sont parvenus à réduire leur endettement entre 2014 et 2015. La Finlande, même si elle reste sur la 17e marche du classement des pays les plus endettés de l'UE 28, réalise la mois bonne performance sur un an en observant une hausse de 3,8 points de la dette de ses administrations publiques, à 63,1% de son PIB.

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la dette publique en valeur nominale dans les 28 pays de l'Union européenne. Dans la plupart des Etats, elle a bondi depuis 2007, c'est-à-dire depuis le début de la crise des subprimes.