6 étapes clés pour engager vos collaborateurs sur les réseaux sociaux

Engager de manière humaine et efficace ses employés sur les réseaux sociaux n'est pas une mince affaire. Certains points d'importance doivent être respectés sous peine de voir la stratégie tomber à l'eau.

Commencez par sensibiliser chaque collaborateur aux objectifs et orientations stratégiques prises par l'entreprise sur le digital.

Pour illustrer cette direction à prendre, vous pouvez suggérer des thématiques et types de contenus à partager, des personnes à cibler ainsi qu'un message global servant de fil conducteur à la stratégie choisie. Il sera ainsi plus facile pour chacun des collaborateurs de comprendre ce qui est attendu.









Il faut pour cela proposer des formations et des méthodes adaptées. Même si cela peut sembler évident, les gens ont souvent tendance à l'oublier. C'est un facteur essentiel d'engagement. Des sessions d'apprentissage peuvent avoir lieu en groupe, tout en prévoyant de courts entretiens individuels personnalisés. Sage a fait d'une pierre deux coups, en sensibilisant et formant l'ensemble de ses collaborateurs via un événement virtuel en une journée. Résultat : 14 000 collaborateurs sont aujourd'hui engagés sur les réseaux sociaux

Leur mettre à disposition une solution d'Employee Advocacy (par exemple la solution Sociabble utilisée par de nombreux groupes comme Adecco, BNP PARIBAS, Microsoft ou encore Sage), pour leur permettre d'aller plus vite, leur simplifier l'usage des réseaux sociaux et suivre leurs avancées dans le temps.

Faire des points réguliers en groupe avec pour principal objectif l'échange, permettant à chacun d'exposer ses problèmes ou interrogations. Organiser des réunions en groupe fait profiter des explications à l'ensemble des équipes. Pour aller plus loin, vous pourrez également organiser des sessions de veille participatives comme l’a fait EDF avec ses "cafés branchés".

C'est ici que tout se joue, chacun doit connaitre jour après jour et avec précision son rôle, afin de pouvoir suivre la bonne direction. En mesurant individuellement la progression et les résultats, vous encouragez les novices et poussez les experts à aller plus loin.

En fonction des KPI mesurés vous ajusterez le nombre de collaborateurs impliqués, les clients sur lesquels se concentrer et le temps alloué à chacun d'entre eux.

Engager ses collaborateurs nécessite d'activer des motivations personnelles et émotionnelles. La sensibilisation, le soutien et la motivation deviennent alors des étapes indispensables. Pour atteindre vos objectifs de Brand Advocacy efficacement, mettez de côté les programmes préconçus et visez en priorité l'accompagnement personnalisé.