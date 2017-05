Les meilleurs Mooc de management

En partenariat avec la plateforme My Mooc, le JDN propose une sélection de formations qui vous permettra d'être plus performant dans votre vie professionnelle et d'assouvir votre curiosité.

Pour améliorer leurs perspectives de carrière, les salariés et les étudiants peuvent compter sur les Mooc (Massive Online Open Courses). Ces formations en ligne deviennent incontournables de par leurs nombreuses qualités : apprentissage à distance, progression individualisée, échange avec une communauté d'apprenants, participation de spécialistes reconnus… Le contenu des Mooc est en outre ludique et comporte bien souvent des jeux, des animations, des badges de récompense…

Des pointures de la e-RH sont mises à contribution.

Voici une sélection de Mooc de management à suivre en ce second semestre 2017. Ce dossier comporte également les formations du premier et du second semestre 2016 ainsi que du premier semestre 2017 qui nous ont semblé les plus intéressantes. Si certaines sont clôturées, d'autres sont encore ouvertes aux apprenants.

Certains Mooc ont été élaborés par des universités ou des écoles de commerce (HEC, Université catholique de Louvain, Cnam...) tandis que d'autres ont été conçus par des entreprises spécialisées dans la formation digitale comme OpenClassrooms ou Unow.

Cette sélection a été réalisée par le JDN en collaboration avec My Mooc, plateforme spécialisée dans la recherche d'une formation en ligne.

La sélection du 2nd semestre 2017

Digital RH

La stratégie d'entreprise

Concevoir pour innover : introduction à la théorie C-K

Prévention des risques routiers

Délivrer un talk

La gestion du temps à l'ère du digital

Se mettre son boss dans la poche

Expert en stratégie et communication

La sélection de Mooc du 1er semestre 2017

La sélection de Mooc du 2nd semestre 2016

La sélection de Mooc du 1er semestre 2016

