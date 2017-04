10 placements (relativement) sûrs et encore rentables

Investir sans risque tout en s'assurant un gain confortable n'est pas une mince affaire. C'est pourtant l'objectif de bon nombre d'épargnants.

"Un placement qui rapporte est un placement risqué", s'accordent à dire de nombreux experts en investissement. Et pour cause, la prise de risque doit logiquement être récompensée par un gain plus important, sinon aucun investisseur n'aurait intérêt à encourir la perte de son investissement. Heureusement, des solutions existent pour les épargnants plus frileux, davantage intéressés par le placement sûr de leur argent. L'immobilier locatif, l'un des placements préférés des Français Voir la sélection La fiscalité se révèle parfois très avantageuse ! © Harald Biebel / 123rf.com

Certes moins rémunératrices que certains investissements à risque comme, par exemple, les SCPI de rendement, ces alternatives offrent toutefois des rendements attractifs pour tout investisseur souhaitant faire fructifier une somme d'argent endormie. Exit, donc, les rendements de plus de 5%, mais le jeu en vaut tout de même la chandelle puisque le capital investi ne risque pas grand-chose. Certains placements garantissent même de récupérer au minimum la mise de départ, pour rassurer davantage les épargnants ayant une aversion au risque.

Le JDN a sélectionné dix placements réputés sûrs et qui rapportent en 2017. Cette sélection, non exhaustive, porte sur :

L'immobilier locatif

L'assurance-vie

Le plan épargne logement

Les livrets bancaires

Les parts sociales de banques

Les SICAV monétaires

Le plan d'épargne en actions

Les "dividend growers"

Le compte à terme

Les OAT

Et aussi