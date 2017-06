QlikView et Qlik Sense

Qlik Sense et QlikView sont deux solutions bien connues de data visualisation. Listé parmi les leaders de son secteur par le Gartner, Qlik propose des versions gratuites, mais bridées de ses solutions. "La volumétrie est plafonnée et les possibilités de partages ou d'utilisation de la marketplace sont restreintes. Les versions payantes peuvent tout à fait être industrialisées et avoir leur place en entreprise", explique Sakil Mamodeally, practice manager smart data chez Keyrus. "Qlik Sense permet de créer son dashboard simplement, alors que Qlikview est plus vaste, plus robuste, mais aussi plus complexe", résume-t-il.