Cyber-sécurité : gérer les droits d’accès et les identités à l’heure du cloud

Si s’engager dans une démarche de maitrise des risques liés au cloud peut paraître illusoire au vu du chantier que cela représente, il n’est pas encore trop tard pour adopter de bonnes pratiques.

Depuis quelques années, l’économie mondiale du « Pay as you grow » touche l’informatique. Les logiciels que l’on achetait il y a 20 ans, comme les suites Adobe et Office, sont désormais louables au mois, sans engagement et à moindre prix. Ainsi, le locatif s’est démocratisé, notamment au sein des entreprises. L’environnement hybride alliant cloud et privé (c’est-à-dire où l’on est à la fois propriétaire et locataire) permettent aux utilisateurs de libérer leurs données des frontières en fonction de leurs usages.

Les grands ténors de l’édition comme Microsoft, Google ou Amazon tendent de plus en plus vers le cloud, qui propose un vrai levier économique : lorsqu’une entreprise crée de la donnée, elle choisit de l’héberger chez elle ou dans un conteneur appartenant à l’un de ces ténors – un réflexe devenu aujourd’hui incontournable, à l’heure d’un modèle économique novateur qui érige la mensualisation en paradigme. La location souffle un vent de liberté et permet aux entreprises de s’affranchir de tout engagement.

Devant l’inéluctabilité du cloud, en termes de sécurité informatique, chaque entreprise a sa propre politique interne, qu’elle soit légère ou très élaborée. Quoiqu’elles soient variées, leur objectif est semblable : adapter les droits d’accès et les identités au cadre de chaque entreprise. Dans un contexte normé par la GDPR, les lois françaises et allemandes ou le monde de la Fintech, la problématique actuelle est universelle : prévenir pour mieux guérir ! Si les cadres règlementaires et les technologies existent pour mieux se prémunir et protéger ses données, il faut néanmoins que les responsables se donnent les moyens de prendre les décisions. Dans des environnements de plus en plus complexes, la gestion des droits d’accès au cloud et des identités est un véritable défi. Mieux contrôler pour mieux protéger les données dans le système d’information.

Les dernières attaques mettent en lumière l’enjeu particulier de cette question, puisqu’elles ciblent l’usurpation d’identité, cette façon d’octroyer des droits d’accès pour mettre à mal un système informatique. Pour éviter cela, pas de miracle : il faut les bonnes personnes en face des bons contrôles d’accès, au bon moment et pour les bonnes raisons. Typiquement, on fonctionne encore énormément avec une approche périmétrique : il faut des firewalls, des murs érigés aussi haut que possible, plus grands, plus résistants et plus épais… mais pas forcément plus efficaces. Plutôt que d’ériger une cathédrale en béton armé dont le vigile peut être trompé, il est préférable de placer des contrôles d’accès pertinents à chaque point d’entrée.

Le cas de Microsoft : la migration vers Office 365

Pour atteindre un meilleur niveau de sécurité, les entreprises sont encouragées à muscler, en interne, leur stratégie de gestion des droits d’accès et des identités. A l’instar d’autres environnements hybrides, la gestion globale des identités et des accès dans Office 365 engendre de nombreux défis. La migration vers les services d’Office 365 impose rapidement à l’entreprise de gérer les risques externes associés au Cloud. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation : l’étape fondamentale préalable à la mise en place d’Office365 est de faire le ménage dans les droits d’accès pour assurer une transition en toute sérénité vers le cloud.

Ensuite, trois points doivent attirer une vigilance particulière.

La structure déjà complexe des droits d’accès empêche les responsables informatiques d’acquérir une vision globale des liens entre utilisateurs et ressources. Cette problématique s’intensifie avec la migration dans le cloud : nouvelles ressources, nouveaux types d’accès, nouvel annuaire ; d’où la nécessité de maintenir un contrôle et une visibilité optimale sur les structures de ressources et les identités.

Le cycle de vie des utilisateurs se transforme aussi avec la migration vers le cloud : il faut prendre en compte, lors des arrivées, des mutations ou des départs, l’attribution ou le retrait des droits correspondants et enrichir les profils existants. Cette refonte est indispensable pour assurer la continuité de l’activité, maintenir la productivité des collaborateurs et garder le contrôle des licences Office 365 dont l’importance financière est cruciale.

La sécurité des données est mise en péril par l’hybridation de l’environnement : qui peut accéder aux données ? Qui valide les nouveaux droits ? Comment assurer que la situation est conforme avec les politiques de l’entreprise et les bonnes pratiques ? Ces questions, présentes depuis l’implémentation d’Active Directory dans les environnements d’entreprise, prennent un nouveau sens avec le déploiement des ressources cloud.

Qui dit sécurité, dit risques. Aujourd’hui, pour bien sécuriser, il faut prendre de la hauteur et surpasser la technologie en définissant des moyens humains et techniques dédiés à cela. Les mesures de sécurité liées à la production toujours plus prolifique de data doivent s’adapter aux moyens de l’entreprise. Le ransomware est l’incident d’aujourd’hui, mais il ne sera pas le défi de demain. Tous les jours, les pirates réinventent leurs modes d’attaques. La cyber-sécurité des entreprises doit les suivre, sinon les devancer : elle ne doit pas être figée mais mouvante, au fait des actualités, prête à se renouveler et jamais transposée d’une entreprise à une autre. Une bonne sécurité est une sécurité sur-mesure.