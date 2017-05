La notoriété, nerf de la guerre du SEO ?

Rien ne sert d’être seulement visible, encore faut-il avoir une image percutante auprès de vos cibles.

Le SEO est souvent perçu comme un levier permettant de développer la notoriété des marques. Mais en tenant compte de critères de visibilité toujours plus complexes et axés sur la qualité des réponses affichées par les moteurs, une réflexion sur les raisons pour lesquelles une entreprise mérite de gagner en notoriété devrait être menée en amont d’une optimisation de son référencement. Ainsi, d’une image peaufinée découleront une légitimité et une visibilité qui vous mettront en lumière sur la durée.

Panda pénalisait les sites aux techniques de rédaction abusives, Penguin s’attaque maintenant aux liens de mauvaise qualité. Inutile donc de mener actions frauduleuses pour multiplier les liens externes en espérant que cela sera fructueux, car au-delà d’un contenu de qualité, ceux qui parlent de nous deviennent le point essentiel pour déterminer si notre message est réellement digne d’intérêt. Il s’agit là simplement d’une retranscription toujours plus fine des comportements humains sur la toile. Celui qui gagne en notoriété est celui dont les gens ont envie de parler spontanément. Nourris de ce constat, comment (re)penser votre stratégie de visibilité ?

Dans son livre La Vache Pourpre, Seth Godin présentait déjà en 2011 l’importance pour les entreprises d’être remarquables pour prospérer. Force est de constater que ce point est aujourd’hui incontournable. Ainsi, il est essentiel de définir les avantages et particularités que vous pouvez mettre en avant pour vous démarquer. Mais autant ne pas se leurrer, il est difficile de briller sur des marchés où s’affrontent des géants, encerclés par de multiples suiveurs. La solution est alors de déterminer quelles sont les micro-expertises négligées par ces acteurs sur lesquelles votre entreprise peut se démarquer. A cet effet, une étude sémantique des tendances de recherches pourra vous être d’une aide importante pour repérer les niches de votre activité sans pour autant vous focaliser sur celles qui sont insignifiantes.

Une fois votre sujet de prédilection déterminé, il est temps de prendre parole afin de témoigner de votre expertise. Effectuez un mapping des points de contact potentiels et analysez les sujets et typologies de contenus les plus efficaces pour chacun. Puis, alimentez les discussions et diffusez vos contenus là où les communautés susceptibles de s’y intéresser se trouvent. Mettez-vous à la place de vos lecteurs en vous demandant ce qui vous interpellerait et ce qui vous laisserait de marbre. Sachant que dans l’optique d’un web sémantique où le contenu sera interprétable de façon similaire par les humains comme par les machines, sur votre site comme ailleurs, il est important de fournir des réponses riches et intéressantes aux problématiques que se posent les internautes.

Cultivez votre intelligence relationnelle

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à également à établir le dialogue avec clients et influenceurs. Afin que ce travail soit florissant, proscrivez le message généraliste envoyé en masse. Côté influenceurs, la connaissance de leur ligne éditoriale est de rigueur, afin de laisser entendre à vos interlocuteurs qu’au-delà de promouvoir votre entreprise, vous êtes surtout sensible à ce qu’ils font et que vous cherchez à leurs apporter de l’information utile. Cela vous permettra de les aborder avec un angle spécifique en fonction de leurs intérêts.

Côté clients, ceux-ci sont vos meilleurs ambassadeurs pour témoigner de votre sérieux. Etablir une relation de confiance avec eux sur la durée vous apportera de nombreuses retombées positives. Nul doute que les plus satisfaits n’hésiteront pas à parler de vous de façon positive sur les réseaux sociaux et autres pages d’avis Google. Prenez soin de ces pépites pour accroître popularité, notoriété et autorité.