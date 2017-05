Référencement naturel Google : ça sert à quoi exactement ?

Tout le monde connaît le référencement naturel Google, mais rares sont ceux qui savent le définir avec exactitude. Voici quelques fondamentaux à connaître.

Le SEO est sur toutes les bouches digitales – ou presque. Référencement naturel par-ci, moteurs de recherche par-là, optimisation on-site ou off-site… Ces termes vous sont familiers, mais vous n’en maîtrisez pas encore pleinement le sens ? Normal : ce sont là de simples fenêtres ouvertes sur un territoire aussi vaste que complexe, dont les règles variées sont difficiles à intégrer.

Le but de cet article sera donc de vous inculquer les fondamentaux de la discipline. Alors, le référencement naturel Google, ça sert à quoi ?

De l’utilité du référencement naturel Google

À question claire, réponse précise : le référencement naturel sert à pousser vos pages web jusque dans les premières positions dans les résultats des moteurs de recherche. Et notamment sur Google, LE moteur de recherche le plus utilisé au monde – 93 % de parts de marché rien que dans l’Hexagone. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on parle volontiers de "référencement naturel Google", en adéquation avec ce quasi-monopole.

La règle est simple : le SEO est comme une course, et les participants ont pour but d’arriver les premiers. Pour être plus exact, il s’agit d’une course qui se déroule sur plusieurs fronts, avec de nombreux participants. Vous devez être le meilleur non pas sur une seule page web, mais sur toutes celles qui nécessitent de gagner en visibilité !

Car le référencement naturel Google n’a pas pour effet de hisser au sommet l’ensemble d’un site Internet. Les leviers s’appliquent aux pages elles-mêmes, et permettent de maîtriser les résultats Google pour chacune d’entre elles, indépendamment les unes des autres. Si vous lancez une nouvelle page – mettons, un article de blog – il vous faut optimiser ce contenu au même titre que les précédents.

La course est donc perpétuelle, et constamment en mouvement ! C’est ce qui le rend si complexe – et tellement passionnant.

SEO et référencement naturel

Bien sûr, vous savez déjà que SEO et référencement naturel sont une seule et même chose. Le SEO se déploie en "Search Engine Optimization", ce qui signifie, dans la langue de Molière, "optimisation pour les moteurs de recherche". Si l’on parle également de référencement naturel comme ici, c’est parce que les méthodes du SEO s’appliquent aux résultats naturels, ou organiques, qui s’affichent sur Google.

Quand vous tapez une requête sur Google, vous obtenez une somme de résultats : c’est ce qu’on appelle les SERPs (rien à voir avec la serpe de Panoramix). Sur chaque page, le moteur vous propose des liens "naturels", qui ont été positionnés à la force du SEO en fonction de nombreux facteurs – notamment leurs qualités intrinsèques –, et des liens payants, reconnaissables parce qu’ils sont accompagnés d’un encadré "annonce".

La différence, c’est que les annonces sont obtenues en versant de l’argent, tandis que les liens organiques dépendent du respect des règles de référencement naturel Google. Ces résultats sont donc, par définition, plus qualitatifs et plus objectifs que les liens sponsorisés. Évidemment : une entreprise qui paie pour faire sa publicité a tout intérêt à se montrer subjective quant à la qualité de ses services !

Pourquoi le référencement est-il si réputé ?

Pour une majorité des acteurs du webmarketing, le SEO est le levier d’acquisition de trafic le plus efficace à long terme. Ce succès s’explique par la qualité des méthodes employées dans le cadre d’une stratégie SEO, et par la solidité des résultats obtenus.

Le référencement naturel Google ne se contente pas de signaler au moteur de recherche l’existence de vos pages web et de l’inciter à les placer en tête de gondole sur les SERPs. Le travail effectué par les référenceurs est à la fois plus profond et plus durable. Dans un univers où la vélocité est de mise, le référencement de site web adopte un rythme lent et s’impose sur le long terme.

La meilleure analogie est celle de la maison en construction. Pour bâtir une demeure résistante, vous avez besoin de couler des fondations destinées à soutenir toute la structure. Sinon, autant superposer des cartes et appeler ça "Home Sweet Home". Le SEO, c’est la même chose : faute de pouvoir s’appuyer sur un socle à toute épreuve, le référencement de vos pages risque de ne pas faire long feu.

C’est donc autant la solidité que l’efficacité du référencement naturel Google qui expliquent son succès auprès des webmarketeurs et des entreprises de toutes tailles. C’est ce qui en fait un levier d’acquisition absolument indispensable.

De quoi a-t-on besoin pour démarrer une stratégie de référencement de site web ?

Bien sûr, ces explications sont simples. Mais l’application concrète du référencement naturel Google ne l’est pas vraiment ! Pour améliorer la visibilité de vos pages web sur les moteurs de recherche, vous avez besoin de jouer avec plus de 200 leviers aussi bien techniques que rédactionnels, classés dans deux catégories :

· D’un côté, le référencement on-page, c'est-à-dire sur la page elle-même : structure, balises, contenus à forte valeur ajoutée, mots-clés, champ sémantique, etc.

· De l’autre, le référencement off-page, qui consiste essentiellement en l’obtention de liens entrants : des liens insérés sur des sites web jouissant d’une belle notoriété sur la Toile et pointant sur les pages que vous souhaitez optimiser.

On peut ajouter à ces deux catégories d’autres champs d’application du référencement naturel Google, comme le référencement social (SMO) qui s’appuie sur la popularité apportée par les réseaux sociaux pour booster encore plus vos pages web. Ou le référencement local, une variante géographique dont le but est de mettre vos services sur le devant de la scène pour des clients locaux.

Ce n’est pas tout, bien sûr : il existe encore bien d’autres choses à savoir à propos du référencement naturel Google. Mais nous n’irons pas ici au-delà de ces fondamentaux.