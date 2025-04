"C'est le département le moins pollué de France et c'est l'un des plus beaux à visiter"

Dans le centre de la France, c'est le territoire où l'on respire le mieux. Ici, la pollution de l'air est la plus faible du pays.

Au cœur du Massif central, un département aux paysages à couper le souffle : des hauts plateaux verdoyants, des monts majestueux et des villages pittoresques qui comptent parmi les plus beaux de France, comme Salers, avec ses demeures en pierre volcanique et ses toits de lauze.

Le Cantal a été reconnu comme le département le moins pollué de France métropolitaine. Selon un classement établi par le magazine Le Point, ce territoire occupe la première place en termes de qualité de l'air, devant la Lozère et la Haute-Corse. Ce classement s'appuie principalement sur la mesure des particules fines PM2,5, considérées comme particulièrement dangereuses pour la santé.

Pourquoi ce département est si peu pollué ? L'étude souligne l'influence de la topographie montagneuse du Cantal et de sa faible densité de population. Ce territoire rural, relativement isolé, présente en effet l'une des densités de population les plus faibles de l'Hexagone avec seulement 25 habitants au kilomètre carré. La pollution de l'air y est logiquement moins élevée. Les vents d'ouest qui balayent régulièrement ce plateau élevé favorisent aussi la dispersion des polluants.

Ce constat est corroboré par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, organisme expert chargé de surveiller la qualité de l'air dans la région. Selon leur rapport, le Cantal est l'un des départements les plus préservés de la région en matière de pollution atmosphérique. En 2023, aucun dépassement des valeurs réglementaires n'a été enregistré.

Une étude menée entre 2016 et 2018 par Santé publique France estime le nombre de décès imputables à la pollution aux particules fines dans le Cantal à 43 par an, contre 1 172 dans le seul département du Rhône.

Au sein même du Cantal, certaines communes se distinguent particulièrement. Les villages de Soulages et de Rageade, situés aux confins du département, à proximité de la Haute-Loire et à plus de 1 100 mètres d'altitude, occupent respectivement les première et deuxième places du classement national des communes où l'on respire le mieux en France.

Il convient toutefois de préciser que ce classement ne concerne que la qualité de l'air et ne prend pas en compte d'autres aspects environnementaux comme la qualité de l'eau ou des sols. D'après une carte interactive publiée par l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, la qualité de l'eau dans les villages de Soulages et Rageade est qualifiée de "médiocre".

Cette situation rappelle que, malgré un air exceptionnel, le Cantal n'échappe pas à certaines problématiques environnementales. Une récente étude de l'UFC-Que Choisir sur les polluants "éternels" (PFAS) dans l'eau du robinet montre que ces substances ont été détectées dans 96% des communes testées à travers la France.