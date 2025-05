Pour sauver son restaurant... il l'inonde sous un mètre d'eau

Face à la montée record de l'Ohio, un restaurateur du Kentucky a pris une décision radicale. Son établissement est désormais sous un mètre d'eau… mais c'est lui qui en a tourné le robinet.

Chaque année, les crues de certains fleuves menacent villes et campagnes, provoquant parfois des dégâts considérables. Si en France on pense à la Seine ou à la Loire, cette fois, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, au cœur des États-Unis, qu'une histoire peu banale s'est déroulée. La région est traversée par un fleuve imposant : l'Ohio, dont la largeur et la puissance en font un géant comparable à la Garonne ou au Rhône lors de leurs plus fortes colères. Lorsque les pluies printanières s'abattent et que la fonte des neiges gonfle les eaux, la vie sur ses berges bascule.

C'est précisément ce qui s'est passé en avril, alors que des pluies diluviennes ont fait grimper le niveau de l'Ohio à son plus haut point depuis près de trente ans, selon les données d'AccuWeather. Bientôt, les berges envahies, les routes coupées, et les riverains impuissants devant la progression inéluctable de la crue. Parmi eux, Andrew Masterson, propriétaire d'un restaurant situé tout près de l'eau, observe l'avancée du fleuve avec inquiétude. "L'eau monte plus vite que je ne l'ai jamais vu", témoigne-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, où il fait visiter son établissement déjà partiellement immergé.

Alors que beaucoup auraient tenté de barricader portes et fenêtres, ou d'évacuer ce qui pouvait l'être, Andrew Masterson a choisi une voie radicalement différente. Très vite, il réalise qu'avec de tels volumes d'eau, rien ne pourra empêcher la crue d'entrer. Mais il refuse de laisser son restaurant être envahi par l'eau sale et limoneuse du fleuve, qui s'infiltre partout, laisse une boue difficile à nettoyer, et détruit mobilier et équipements. Il décide alors d'inonder lui-même son restaurant, mais cette fois, avec de l'eau propre.

Dans sa vidéo, il raconte en détail cette opération hors du commun. Avec l'aide de son équipe, il ouvre les robinets, actionne une pompe et laisse monter l'eau, vérifiant pièce après pièce le niveau atteint. " L'eau que nous utilisons est cristalline. Elle garde l'eau boueuse à l'extérieur ", explique-t-il, montrant du doigt la différence frappante entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Il prend soin de débrancher tous les appareils électriques, de mettre en sécurité le matériel et d'anticiper la suite. Tout est pensé pour limiter les dégâts et surtout, faciliter le nettoyage une fois la crue terminée.

Derrière cette idée surprenante se cache un raisonnement physique simple mais efficace. En inondant son restaurant avec de l'eau propre avant que la crue n'atteigne un niveau critique, Andrew Masterson équilibre la pression : l'eau du fleuve, chargée de débris et de boue, ne peut plus s'infiltrer par la force dans les murs ou les fondations. Cela protège l'intégrité du bâtiment et, surtout, évite un nettoyage colossal et des réparations coûteuses. "Si de toute façon l'eau doit rentrer, autant choisir laquelle", résume-t-il. Cette stratégie inédite devrait lui permettre d'économiser des milliers de dollars, et surtout de rouvrir plus vite, au bénéfice de toute l'équipe.