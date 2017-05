Les opérateurs de recherche Google : la recherche avancée pour une meilleure analyse SEO

L’opérateur intitle: permet de regrouper tous les résultats mentionnant le mot-clé précisé dans le titre de la page (title en anglais). Peu utile lorsqu’il est utilisé seul, il peut s’avérer intéressant à plusieursL’opérateur intitle: permet de regrouper tous les résultats mentionnant le mot-clé précisé dans le titre de la page (title en anglais). Peu utile lorsqu’il est utilisé seul, il peut s’avérer intéressant à plusieurs égards comme nous le verrons plus tard avec les liaisons d’opérateurs.Exemple d’utilisation zidane intitle:coup de bouleAstuceintitle: prend en compte la casse, les accents et le nombre (singulier/pluriel). Par ailleurs, le correcteur d’orthographe n’est pas activé contrairement aux recherches traditionnelles. L’opérateur de recherche inurl:

L’opérateur de recherche cache:

L’opérateur de recherche intext:

L’opérateur de recherche link:

L’opérateur de recherche inanchor: (dans l’ancre)

Cet opérateur de recherche Google va faire remonter les résultats liés, d’après les algorithmes de Google , à une URL.related:lemonte.frEn précédant une URL dans la recherche de l’opérateur cache: vous obtiendrez la version de la page mise en cache par Google, c’est-à-dire, la version de la page web lorsque Google l’a crawlée pour la dernière fois.: cache:cdiscount.comLa première recherche vous donne la page telle qu’elle a été vue par Google lors de son dernier passage ainsi que l’heure et la date de ce dernier passage. Si vous reprenez les deux pages de notre exemple vous noterez sans doute une différence de plusieurs jours entre la page d’accueil et la page sous-catégorie. La page d’accueil des sites web étant le point d’entrée dans la plupart des cas, Google se doit de toujours avoir la version la plus fraîche possible. Plus un site est important, plus l’heure et la date du cache sont proches de l’heure à laquelle l’on fait la recherche.Vous pouvez également obtenir le même résultat en cliquant sur le petit triangle vert à droite de l’URL dans les pages de résultats du moteur. Vous aurez la plupart du temps le choix entre « En cache » et « Pages similaires ». L’option « Pages similaires » ajoute simplement un related: à votre requête.Rarement utile, il peut s’avérer nécessaire dans certains cas. Cet opérateur de recherche vous permet de vérifier la présence d’un mot-clé ou d’une expression dans le corps d’une page. Cette recherche exclue donc les chaînes de caractères présentes dans le title ou encore l’URL.intext:nike pas cher AstuceCet opérateur peut vous permettre d’avoir une idée des pages ou des sites qui font de l’optimisation agressive en reprenant des ancres non naturelles et une fréquence très haute de certaines expressions.L’opérateur de recherche link: ressort un échantillon de pages web intégrant un lien en direction de la ressource spécifiée après l’opérateur. Attention, il ne s’agit là que d’un échantillon de pages. Le résultat n’est donc pas viable pour une analyse globale du linking d’une page.link: https://support.google.com/websearch/answer/2466433 ?hl=frCet opérateur n’est pas viable pour une analyse globale mais peut ponctuellement être utile pour voir qui a utilisé une page comme source ou encore pour savoir si une page commence à générer des liens ou encore s’il existe des pages dupliquées. Cet opérateur reste relativement peu utile.Avec inanchor:, vous pouvez cibler les pages qui utilisent une chaîne de caractères précise comme texte pour positionner un lien hypertexte en direction d’une autre ressource web.: inanchor:"iphone 7" intitle:"pas cher" -site:cdiscount.comCet opérateur permet de connaître les sites concurrents sur une requête précise (l’utilisation des ancres optimisées étant révélateur d’une activité SEO sur le site).Les opérateurs de recherche avancée les plus utiles sont listées là. Vous pouvez aller encore plus loin en intégrant les opérateurs booléens dans vos recherches. Il est ainsi possible de restreindre encore davantage les résultats d’une recherche que cette dernière soit basé sur une ressource du web ou sur un mot-clé.

Les opérateurs de recherche basiques

L’opérateur de recherche étoile (*)

Cet opérateur n’est pas un opérateur booléen à proprement parler. A l’instar des expressions régulières, l’étoile permet d’élargir une condition à plusieurs variables.

Exemple d’utilisation inurl:MAT=*p= Astuce

Ce point a déjà été détaillé dans le paragraphe concernant l’opérateur de recherche inurl:

L’opérateur de recherche "votre recherche ici"

Les guillemets permettent d’empêcher l’intégration par défaut de l’opérateur booléen ET entre les mots d’une recherche reprenant plusieurs mots-clés. Le moteur de recherche de Google va alors se concentrer sur les pages web connues intégrant précisément l’expression placée entre parenthèse.

Exemple d’utilisation intitle:"iphone 7 pas cher" Astuce

Comme les autres opérateurs booléens, ce dernier peut être couplé à l’ensemble des opérateurs de recherche, booléens ou non. Ici, on recherche les pages pertinentes reprenant précisément dans le titre de la page l’expression « iphone 7 pas cher » (un site optimisé pour la vente d’iPhone 7 donc).

L’opérateur de recherche «..»

En plaçant deux points entre deux valeurs numériques, il est possible de demander à Google des résultats compris dans une échelle de valeur. Cela peut être une gamme de prix ou encore une distance.

Exemple d’utilisation"iphone 7" 400..500 € Astuce

L’unité doit être intégrée avec un espace après la seconde valeur numérique. Le résultat est souvent décevant. En intégrant des exclusions et d’autres opérateurs, vous pourrez cependant obtenir des résultats à la hauteur et parfois meilleurs que les comparateurs.

L’opérateur de recherche « - »

Le trait d’union permet de retirer volontairement une chaîne de caractères (mot ou expression) d’une recherche.

Exemple d’utilisation zidane italie -"coup de tête"

Astuce

Cet opérateur est très utile et sert à de très nombreuses occasions. Il peut être couplé avec l’ensemble des autres opérateurs de recherche et permet par exemple de connaître la répartition des URLs en HTTPS ou sans HTTPS indexées par Google après une migration.

L’opérateur de recherche ()

Les parenthèses, comme avec l’algèbre mathématique, permet de créer des sous-ensembles et de créer des règles de priorisation dans la recherche des résultats.

Exemple d’utilisation

(iphone 6 OU iphone 7) (400..500 €) -"à partir de" -inurl:amazon.fr -intitle:remise

Astuce

On couple ici un ensemble d’opérateurs de recherche afin d’obtenir via les pages de résultats de Google la liste la plus exhaustive en terme de recherche de prix. Les parenthèses regroupent les différentes parties de la requête. Au global, on souhaite un iPhone 6 ou 7 entre 400 et 500 euros ailleurs que sur le site Amazon en France. Les résultats ne devront pas avoir de mention « à partir de » dans le texte et rédigés sans le mot « remise » dans le title. On obtient alors des résultats beaucoup plus précis qu’une simple recherche « iphone pas cher ».

Les opérateurs booléens dans la recherche Google

Les opérateurs booléens sont, en informatique, des directives logiques permettant de croiser des résultats de l’index de Google sur des requêtes précises. Par défaut, ces derniers sont les opérateurs ET et OU. Ils peuvent être mutualisés pour aller de plus en plus loin dans une recherche.

















L’opérateur booléen ET

Ce dernier n’est pas utile dans le cadre des recherches au sein du moteur de recherche car il est appliqué par défaut à partir du moment où votre recherche dépasse un seul mot-clé. Par exemple, si vous effectuez une recherche telle que ‘voiture bleue’, Google va intégrer l’opérateur booléen ET entre ‘voiture’ et ‘bleue’.

Exemple d’utilisation voiture ET bleue Astuce

En faisant le test, on s’aperçoit que la page de résultat est exactement la même lorsqu’on effectue la recherche avec ou sans l’opérateur

L’opérateur booléen OU

Cet opérateur a également un usage limité. Il permet de coupler les résultats entre deux termes lors d’une recherche sur une même thématique par exemple lorsque les appellations possibles sont multiples.

Annales 1ère S OU Annales première S

Ici, on demande à Google de remonter les résultats concernant les annales de première S peu importe la version utilisée dans les résultats des pages ; chiffrée ou littérale.

Cet opérateur est rarement utilisé seul mais peut s’avérer très utile. Par exemple, si on sait que l’on veut un smartphone d’une marque spécifique mais que l’on ignore la marque ou le modèle, l’opérateur peut vous permettre de regrouper tous les résultats sur une seule et même recherche. Il est l’équivalent du caractère | (Alt Gr + 6)

Les autres opérateurs

Il existe de nombreux autres opérateurs de recherche. Ces derniers restent relativement peu utiles dans le cadre d’une analyse SEO.

· #requete - permet de faire une recherche de hastag

· @requete - permet de faire une recherche focalisée sur les réseaux sociaux

· requete AROUND(X) requete - permet de remonter les pages avec un nombre maximum de mots entre les deux parties de la requête

· define:requete – permet d’avoir une définition souvent tirée de Wikipédia

· map:ville – permet d’avoir directement la carte d’une région

· stocks:entreprise – permet d’avoir le cours en bourse d’une société cotée

· weather:ville – permet d’avoir une vue globale sur la météo d’une ville/région

Comment utiliser les opérateurs de recherche pour une bonne analyse SEO

Connaître la progression d’une migration

· etc.

Si vous avez effectué une migration pour passer sur la version sécurisée du protocole HTTP, vous pouvez vérifier l’évolution de la transition.

site:monsite.extension pour avoir le nombre de pages indexées sur un domaine

site:monsite.extension inurl:https pour avoir le nombre de pages indexées en HTTPS

site:monsite.extension -inurl:https pour vérifier que le nombre correspond au total de l’étape 1

Connaître la répartition de l’indexation par catégorie

Si vous souhaitez savoir comment Google indexe votre site dans le détail, vous pouvez faire des recherche par répertoire, par langue, par variable etc.

site:monsite.extension pour avoir le nombre de pages indexées sur un domaine

site:monsite.extension/repertoire-n pour avoir le nombre de pages indexées sur les n répertoires

Connaître le nombre de pages paginées indexées pour un site

site:monsite.extension pour avoir le nombre de pages indexées sur un domaine

Identifier la variable relative à la pagination sur le site (exemple « p= » ou encore « page= »)

site:monsite.extension inurl:page=2..100 pour avoir le nombre de pages de pagination indexées pour un site (le = et le & ne sont pas pris en compte, l’ajout d’une échelle numérique permet de contourner le problème)

Par exemple, pour le site Aushopping.com du groupe Auchan, en utilisant les opérateurs de recherche, on peut voir que le site n’a pas de problème de pagination. Sur plus de 2 millions de pages indexées, le site n’a plus que 536 pages de paginations dont la moitié sont des pages 2 et 3. Par ailleurs, on note qu’aucune d’entre elles ne remonte sur les pages positionnées des outils d’analyse (Yooda et SEMrush pour le test).

Les opérateurs de recherche permettent d’avoir une vue globale sur une étape encore peu analysée par les outils : l’indexation. Ces derniers ont cependant une limite ; ils ne peuvent intégrer des contraintes relatives au code source. Par exemple, si vous souhaitez savoir pour une quelconque raison la répartition des pages indexées par ordre de prix, le seul moyen d’aller plus loin est de scraper toutes les pages pour récupérer le prix des produits puis de vérifier si chacune d’entre elles est indexée.

Seul Google connaît dans le détail les URLs indexées d’un site. S’il propose un nombre approximatif au sein de la Search Console et avec l’opérateur site: (qui ne sont jamais équivalent), il ne permet toujours pas de les récupérer. Si vous souhaitez donc savoir comment récupérer la totalité des URLs indexées pour un site donné, il vous faudra automatiser les requêtes site: et info: … mais Google n’aime pas trop シ!

[1] On différencie ici la recherche avec opérateurs et la fonctionnalité Recherche avancée proposée par le moteur