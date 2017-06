Vos vacances avec le cloud

Le cloud contribue à améliorer le quotidien tant dans la vie personnelle, que professionnelle. Il vous accompagne même pendant vos vacances !

Vous avez sûrement déjà entendu parler du cloud computing mais le concept vous semble encore un peu flou. Pourtant, aujourd’hui le cloud est partout et vous l’utilisez naturellement, au quotidien sans que cela ne vous semble compliqué. Le cloud contribue à améliorer votre quotidien tant dans votre vie personnelle, que professionnelle et même en tant que citoyen. Il fait partie de votre journée, du moment où vous vous levez jusqu’au moment où vous vous coucher. Et il vous accompagne même pendant vos vacances !

Dans un premier temps il vous faut réserver votre hôtel et déjà ici, le cloud computing est votre allié. Par exemple, en allant directement sur le site web de Kuoni, spécialiste du voyage sur mesure le cloud a facilité vos achats. Car pendant les congés d’été, vous n’êtes pas le seul à vouloir réserver une chambre d’hôtel via internet. Si l’accès aux ressources en ligne reste fluide, même lorsque des dizaines de milliers de personnes sont connectées en même temps, c’est bien grâce au cloud. Il permet d’assurer une disponibilité de service de l’ordre de 99% pour les sites de Kuoni, classé premier tour opérateur français en termes de disponibilité.

Quand vous arrivez à votre hôtel, votre chambre n’est pas encore prête et pour passer le temps, vous vous installez au bord de la piscine. De là, vous en profitez pour vous mettre à la page et donc vous regardez le dernier épisode de votre série préférée sur Netflix. Une fois de plus, le cloud se cache derrière cette plateforme de streaming qui vous permet de regarder vos vidéos en bonne qualité et surtout sans interruption. Auparavant l’expérience était plus difficile car avant de basculer vers le cloud en 2008, Netflix avait expérimenté plusieurs pannes de service, pouvant aller jusqu’à 3 jours d’indisponibilité. Depuis leur migration vers le cloud, Netflix a vu son nombre de clients multiplié par 8 tout en proposant une expérience optimale aux amoureux de la TV, des films et des séries.

Durant votre séjour vous partirez surement à la découverte de la ville et grâce aux applications qui rendent la ville « intelligente » basées sur le cloud, vous pourrez accéder à de nombreux services de bons plans, géolocalisations, ou encore de services de locations en tout genre qui vous faciliteront la vie. Par exemple, l’application ParkSmart vous indique les places de parking libres en ville. Terminé les galères et le stress pour se garer en vacances ! ParkSmart s’appuie sur le cloud pour analyser les informations provenant des caméras urbaines et de vidéosurveillance pour vous trouver une place et vous permettre de ne pas tourner en rond. Et si vous préférez vous déplacer en vélo, l’application Citymapper utilise le cloud et l’Open Data pour vous proposer le meilleur itinéraire possible lors de vos déplacements urbains.

Et comme les vacances riment souvent avec plage, vous pourrez suivre les dernières actualités au cours d’un bain de soleil. L’application smartphone Le Figaro vous permet d’accéder sans interruption aux derniers articles et a du contenu exclusif et innovant comme des vidéos quotidiennes et "Le Replay Actu". Et si cette application mobile est stable, même en cas de fort pic de trafic lié à une actualité riche, c’est parce qu’elle s’appuie sur le cloud pour augmenter ou diminuer le nombre de serveurs nécessaires pour encaisser les charges fluctuantes.

Enfin, à votre retour de vacances il est temps de faire votre album photos pour garder un souvenir de votre voyage en famille, en amoureux, en couple ou même en solitaire. En rentrant chez vous vous pouvez alors vous connecter sur le site de Photobox pour imprimer vos photos sur le support qui vous convient le mieux : un album ? un tableau ? des polaroids ? Quel que soit votre choix, c’est grâce au cloud que Photobox gère les pics d'activités saisonniers qui sont étroitement liés au retour de vacances et à la période des fêtes de fin d’année. Un outil essentiel pour que les voyageurs puissent télécharger sans compter toutes leurs photos de vacances en quelques clics et créer le produit qui leur ressemble.

Que cela soit pendant les vacances, au travail, dans la rue… le cloud est partout. Aujourd’hui, les start-up françaises les plus dynamiques comme Linxo, Photobox, A Little Market ou encore Aldebaran Robotics ainsi que les grandes entreprises comme Veolia, Canal+, Lafarge et Schneider Electric, s’appuient sur le cloud pour mieux servir leur clients… et nous n’avons surement pas fini de les voir innover pour vous simplifier le quotidien !