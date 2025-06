Engie, EDF et Total envoient un courrier à 15 millions de clients : le coût du gaz va évoluer

Selon leur consommation de gaz certains ménages verront leur facture baisser... ou grimper.

15 millions de Français doivent garder un œil sur leur boite aux lettres. Tous vont recevoir un courrier de la part de leur fournisseur d'énergie dans les semaines à venir. Certains l'ont même déjà reçu. Il s'agit de tous les ménages ayant souscrit un abonnement au gaz pour leur logement. Ainsi, plus de 6 millions de clients d'Engie, 5 millions chez TotalEnergies et 2,6 millions de clients chez EDF sont appelés à le lire attentivement. S'ajoutent à ces chiffres les milliers d'autres abonnés au gaz ayant choisi des fournisseurs comme ENI, Vattenfall, Ekwateur, MintEnergie, etc.

Ce courrier annonce des changements sur leur facture de gaz, avec soit une hausse, soit une légère baisse selon leur profil de consommation. L'évolution ne sera pas identique pour tous les ménages. Ceux qui consomment peu de gaz, notamment les ménages qui s'en servent pour l'eau chaude et la cuisson verront leur facture augmenter. A l'inverse, les gros consommateurs, principalement ceux qui utilisent le gaz pour se chauffer, bénéficieront d'une légère baisse de leur facture.

En cause, à compter du 1er juillet, le prix du gaz au kilowattheure (kWh) augmente de 0,53% pour les petits consommateurs, atteignant 0,1397 euro contre 0,13896 euro auparavant. Parallèlement, la part de l'abonnement sur la facture grimpe également, passant de 114,30 à 117,93 euros par an. La faute à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui a augmenté de 6,06% le tarif d'utilisation des réseaux de distribution. Cette taxe, payée par tous les fournisseurs d'énergie, est donc reportée sur la facture des clients. En France, un ménage considéré comme "petit consommateur de gaz" utilise en moyenne 4 300 kWh par an. Il verra sa facture grimper de 0,9% cette année, passant de 712,56 à 718,64 euros par an, soit une hausse de 6,08 euros.

A l'inverse, les foyers consommant beaucoup de gaz (notamment pour le chauffage) bénéficient d'un traitement différent : le prix du kWh baisse de 1,35%, passant de 0,11 euro à 0,10852 euro. En parallèle, leur abonnement annuel augmente de 4,83%, s'établissant à 290,83 euros contre 277,43 euros précédemment. Toutefois, la baisse du prix du gaz compense cette hausse de l'abonnement ce qui réduit leur facture annuelle. Alors que les ménages considérés comme des "gros consommateurs" utilisent en moyenne 11 500 kWh par an, ils verront leur facture baisser de 0,4%, garantissant une économie de 5,91 euros sur l'année.

Selon les calculs effectués sur le site du médiateur national de l'énergie, un ménage consommant moins de 8 000 kWh par an verra sa facture augmenter. Au-delà des 8 000 kWh par an, la facture devrait baisser.

Néanmoins, une seconde hausse des factures de gaz interviendra le 1er août, cette fois pour l'ensemble des consommateurs. Le taux de TVA appliqué à l'abonnement passera de 5,5% à 20% chez tous les fournisseurs d'énergie. Cette hausse entraînera un surcoût de 40 euros par an pour un foyer se chauffant au gaz, son abonnement passant de 291 euros à 331 euros. Pour un usage limité à l'eau chaude et la cuisson, l'augmentation sera de 16 euros par an, l'abonnement évoluant de 118 euros à 134 euros.