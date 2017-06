Comment sécuriser les données de l’entreprise à l’aune de l’Internet des Objets et des applications mobiles ?

Les salariés mobiles sont la nouvelle norme dans l'entreprise. De nouveaux dispositifs, de nouveaux usages, mais aussi de nouvelles sources de vulnérabilités informatiques...

Les statistiques liées à la sécurité des données dans l’environnement mobile de l’entreprise sont inquiétantes. Selon une étude Ponemon Institute de 2017, 63% des entreprises ne sont en effet pas sûres de connaître toutes les applications mobiles et IoT utilisées par leurs salariés. Par ailleurs, les initiatives pour sécuriser les données sont assez rares : si 84% des entreprises se disent préoccupées par les attaques de logiciels malveillants via des terminaux mobiles, 66% quand il s’agit d’applications IoT, 70% admettent également ne pas avoir alloué un budget suffisant à la protection de ces dispositifs.



Or, les salariés mobiles, ceux qui utilisent nombre d’applications à titre personnel, qui vivent entourés d’objets connectés et qui ont pris l’habitude de travailler assis à l’arrière d’un Uber, sont la nouvelle norme dans l’entreprise, et cette tendance devrait continuer de croître de manière exponentielle. Selon un rapport d’analyse de IHS Market, le nombre d’objets connectés dans le monde atteindra les 20 milliards en 2017 ; et près de la moitié des nouveaux objets connectés entre 2015 et 2025 trouveront leur place dans le secteur industriel.



Aujourd’hui, les collaborateurs mobiles attendent de leur environnement de travail qu’il soit flexible et connecté ; ils ne s’intéressent plus beaucoup aux ordinateurs traditionnels ; et perdent facilement patience face à des managers qui tenteraient de les freiner dans leur volonté de liberté. Ce contexte favorise le Shadow IT, soit l’utilisation de services ou d’applications sans approbation, sans que le département informatique n’ait été impliqué, et donc sans gestion ; et multiplie les risques de fuites de données, lorsqu’un collaborateur sort du réseau sécurisé de l’entreprise et laisse des exécutables non autorisés pénétrer son environnement.



La pratique du Shadow IT est un bon indicateur des entreprises qui n’ont pas pris en considération la volonté de leurs salariés de pouvoir travailler sur les terminaux de leur choix, quels qu’ils soient, et pour qui la sécurité n’est clairement pas la première des préoccupations. Or, on sait par ailleurs que la fidélisation des talents est aujourd’hui largement liée à la façon dont les entreprises répondent aux besoins des travailleurs mobiles et, plus généralement prennent en main leur transformation digitale. L’entreprise qui veut garder ses talents doit donc s’engager en la matière, et fournir aux travailleurs mobiles l’expérience informatique qu’ils attendent. Côté sécurité, il est également grand temps que les 27% seulement d’entreprises qui savent situer leurs applications mobiles et IoT se rapprochent des 84% qui s’inquiètent des attaques de logiciels malveillants.