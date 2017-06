Comment tirer profit de la transformation réussie des réseaux

Alors que les services cloud gagnent en importance stratégique, la nécessité d’une transformation des réseaux s’impose pour assurer une qualité d’accès à ces services à la demande.

Tenir le rythme soutenu du marché

Virtualiser le réseau

Automatiser l’adaptation aux fluctuations de la demande

Préparer la réussite du projet en amont

Mettre à profit la puissance de l’analytique prédictive

Développer des solutions plus sophistiquées

Protéger le périmètre

Maîtriser les coûts

Centraliser l’administration

Délivrer une expérience plus riche et approfondie

Les entreprises qui s’engagent dans des projets de transformation numérique investissent dans des solutions d’infrastructure de nouvelle génération comme les services réseaux définis par logiciel (SDN) afin de gagner en flexibilité. Comment tirer le meilleur profit d’une modernisation de son infrastructure réseau ? Quels sont les écueils fréquents à éviter ? Voici dix points clés sur lesquels la transformation du réseau aura un impact important.l’approche SDN permet de mieux s’adapter à la nature changeante des entreprises et de leurs environnements. Elles peuvent se montrer plus réactives vis-à-vis de leurs utilisateurs, de leurs clients et des opportunités du marché. L’incitation première en faveur de la technologie SDN est la volonté de simplifier les réseaux rendus plus complexes par la multiplication des couches d’applications déployées sur des plateformes mobiles et cloud.’approche SDN consiste essentiellement à séparer la façon dont les données sont contrôlées (l’analyse des données) du flux des données. Dans un environnement SDN, l’intelligence qui régit le traitement des données est isolée de la couche physique de transmission des données. Cette abstraction permet de tirer profit de la virtualisation des fonctions réseau (Network Functions Virtualization) : autrement dit, basculer vers les logiciels les tâches des réseaux qui étaient jusque-là attribuées à des dispositifs physiques dédiés.Une stratégie SDN (Software Defined Networking) robuste doit rendre le réseau suffisamment élastique et flexible pour absorber les pics de trafic et de forte demande, tout en accordant la priorité aux applications les plus importantes et en limitant les effets de congestion par l’automatisation intelligente.Il est important de définir clairement les objectifs et les plans dès le début pour établir un processus de gouvernance robuste en faveur de la réussite de la migration vers le cloud, et permettre ainsi aux équipes en interne de s’approprier au plus vite les nouvelles façons de travailler pour accélérer le ROI.Au-delà de la consultation des informations relatives à la performance des applications sur le réseau, vous pouvez utiliser ces données pour explorer d’éventuelles modifications des paramètres dans une démarche d’optimisation des performances applicatives.Les menaces pour la sécurité s’intensifient au point que les entreprises doivent s’équiper de plusieurs solutions optimisées pour contrer les attaques. L’approche SDN (Software Defined Networking) permet justement d’envisager des solutions plus sophistiquées couplées avec une couche analytique et d’éviter tout risque de verrouillage propriétaire.Intégrez les mesures de sécurité à la couche réseau pour vous prémunir de tout risque de compromission de vos données stratégiques, avec des outils comme Software Defined Perimeter (SDP) qui s’appuie sur l’approche de « non-découvrabilité » pour sécuriser l’accès aux dispositifs et aux applications à l’échelle d’un cloud public.Il est possible de déployer des solutions réseau intelligentes pour établir la connectivité à la demande avec le cloud de façon à mieux contrôler les dépenses. Les entreprises payent le service effectivement consommé, selon le modèle de consommation cloud étendu à la couche de connectivité réseau.La plus grande agilité des opérations et d’exécution aide aussi à mieux maîtriser les coûts. De plus, l’automatisation des services de bout-en-bout favorise le provisioning des ressources réseau, la réduction des erreurs et l’amélioration des niveaux de service, tandis que des API facilitent l’administration en quasi temps réel des fonctions du réseau et du trafic.La transformation des réseaux donne accès aux entreprises à des fonctions réseau plus sophistiquées et à une meilleure expérience de service qui soutient l’efficacité opérationnelle par la mise en œuvre très rapide de nouvelles fonctionnalités.