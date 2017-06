Etes-vous prêt pour le GDPR ? 3 moyens de s’assurer que vous êtes au point pour continuer d’accompagner vos clients.

Une grande partie de ce travail de conformité au GDPR se retrouve dans l’adoption de cryptage de données et d’outils de protection des données clients. L’une des plus grandes zones d’ombres pour les entreprises reste les matériels manquants tels que les ordinateurs portables. Trop souvent, des employés stockent et transportent des données clients sensibles via des ordinateurs portables non cryptés et se risquent à des failles de sécurité et des fuites d’infos si jamais leur matériel se retrouvait en de mauvaises mains. Le cryptage matériel est primordial, et s’oppose radicalement à l’approche traditionnelle du cryptage logiciel jusqu’alors utilisé par les entreprises. Pour être conforme à la nouvelle réglementation, il est donc essentiel de protéger toutes les informations stockées sur vos ordinateurs de bureau, et pour cela, la démarche la plus simple est encore de remplacer tous les disques durs vulnérables (offrant peu de cryptage ou de mauvaise qualité) par des SSD plus rapides et sécurisés, offrant une meilleure protection des données sensibles contre le hacking, la perte ou encore le vol et cela en cryptant directement sur les données sur le SSD pour une sécurité renforcée.

Planifier et exécuter une stratégie solide afin de s’assurer que l’on est conforme au GDPR donne un bel exemple pour vos clients, ainsi qu’un premier aperçu des challenges et opportunités auxquels ils vont devoir faire face.

Tout au long du process, vous vous devez d’être transparents avec vos employés et clients sur le fait que vous êtes de voie de conformité avec le GDPR. Le déploiement de nouvelles régulations ou technologies sera un succès seulement si l’ensemble de ces derniers ont bien connaissance de ces changements et du rôle qu’ils doivent jouer. C’est en étant ouvert que vous serez en mesure de créer une nouvelle culture d’entreprise valorisant la sécurité des données et la protection. De même, informer vos clients au sujet de votre stratégie GDPR permettra d’initier un début de dialogue avec ces derniers, pour voir comment ils peuvent progresser sur leurs propres normes.



Un tel bouleversement réglementaire comme le GDPR peut être l’occasion de réévaluer vos propres applications, architecture-système, procédures de sécurités etc – et il en est de même pour vos clients. En investissant du temps pour comprendre le GDPR et être incollable, et en venant à bout du process visant à implémenter votre propre stratégie de conformité, vous n’aurez qu’encore plus de valeur ajoutée aux yeux de vos clients.