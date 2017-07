Comment l'inbound marketing va au-delà du simple SEO pour trouver des clients ?

Chaque entreprise qui veut survivre dans ce monde de plus en plus connecté doit avoir un site répondant à des besoins spécifiques. Mais comment faire en sorte qu’un site B2B deviennent une machine à générer des opportunités commerciales ?

Nous sommes aujourd’hui dans une ère de plus en plus tournée vers le digital. Les entreprises n’ont pas d’autre choix que de s’adapter à ce nouveau mode de consommation en adoptant des stratégies de marketing tournées vers le digital. Chaque entreprise qui veut survivre dans ce monde de plus en plus connecté doit avoir un site répondant à un/des besoin(s) spécifique(s). Mais comment faire en sorte qu’un site B2B deviennent une machine à générer des opportunités commerciales (appelés leads) ? Les agences inbound marketing sont spécialisées dans cette discipline du marketing et s’appuient sur des stratégies de contenu qui vont au-delà du simple SEO.

Les agences marketing classiques s'appuient sur les meilleures pratiques en termes de SEO: on page, content, backlink

Vous avez surement déjà entendu parler des SEO ou « référencement naturel » dans vos démarches d’améliorer votre campagne de communication.

Les SEO consistent à référencer votre site dans des moteurs de recherche (tel que le plus connu et utilisé : GOOGLE) en s’appuyant sur le fait que la visibilité de votre site découle de la qualité de référencement de ce dernier (hors publicité qui peut très vite faire grimper votre budget sans réelle amélioration).

Le SEO va vous permettre non seulement d’être référencé mais aussi d’améliorer votre positionnement, de la même manière que les marque se font référencées par les grandes enseignes de distribution puis se battent pour être le mieux positionné dans les rayons.

L’objectif pour votre site est donc d’apparaître dans la première page des moteurs de recherche lorsque l’acheteur tape les mots clés répondant à sa recherche.

Tout ce système passe par :

Du On page SEO : ce sont toutes les actions que vous faites en interne dans votre site comme la création de contenu, l’utilisation de mots clés…

Du Off page SEO : ce sont toutes les actions externe de votre site, c’est-à-dire les backlinks.

Le comportement des acheteurs a changé et le simple SEO ne suffit plus

Mais le SEO ne fait pas tout car en matière de référencement aujourd’hui « Content is King », c’est à dire que le contenu prend une place de plus en plus importante dans les stratégies de référencement.Pour séduire d’avantage les acheteurs en BTOB pour qu’ils viennent vers votre site, vous allez devoir appliquer une stratégie d’inbound marketing à votre entreprise en créant un certain nombre de contenus tout en suivant une méthodologie inbound Les acheteurs d’aujourd’hui font désormais leur démarche seule à la recherche de solutions à leurs besoins. Ils ne regardent plus les pubs ou du moins ils n’y prêtent plus attention.

Cette méthode de marketing intrusif ne suffit plus pour gagner de nouveaux leads. Ils ont besoins de réponses concrètes à leurs besoins sans avoir l’impression d’être obligé de tomber sur un produit non recherché.

Le rôle d’une agence inbound marketing

Après avoir compris l’importance que joue les SEO dans la visibilité de votre site, vous allez donc de manière naturelle développer une stratégie marketing basée sur cette nouvelle façon de générer du trafic.Un bon référencement est essentiel au développement de votre site. Mais ne permet pas toujours de faire de ces nouveaux visiteurs qui seront des acheteurs potentiels. Et ce particulièrement en B2B où le nombre de pages d’un site sont généralement limitées.

C’est là que l’agence d’Inbound marketing peut vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Une agence inbound va proposer de mettre en place un blog dans lequel vous allez pouvoir créer du contenu éducatif en quantité suffisamment importante pour pouvoir montrer aux moteurs de recherche que votre site vit et se place comme une référence. L’objectif est de créer votre crédibilité sur internet et placer votre site comme un expert dans votre domaine.

Voici les 4 étapes clés qui sont l’essence même de l’Inbound Marketing :

Attirer des visiteurs

Convertir ces visiteurs en Leads

Transformer ces leads en acheteur

Fidéliser ces acheteurs

L'inbound va plus loin avec une vision business qui s'intéresse aux personas, buyer's journey, marketing automation

L’inbound intervient à travers une stratégie de contenue marketing qui est l’un de ses piliers de la méthodologie. Mais c’est aussi la base d’un bon référencement.

Vous devrez dès lors publier des articles de manière fréquente pour optimiser votre référencement mais également donner de la crédibilité à votre site au potentiel client qui n’hésitera pas à revenir vers votre site.



Cependant, attention à ne pas créer du contenu pour meubler votre site. La clé de la réussite inbound est d’adapter son contenu à son client idéal (ou Buyer’s Persona) et plus précisément à son parcours client (ou Buyer’s Journey) :

1ère étape : attirer le client qui est au stade de définition de ses besoins. Pour cela vous allez produire du contenu sous forme d’articles que vous allez publier sur votre blog et au travers de vos différents réseaux professionnels.

2ème étape : la phase de définition des différentes solutions à apporter aux besoins du client. Cette étape consiste à proposer du contenu premium adapté à cette phase de recherche des solutions.

3ème étape : c’est une étape clé au parcours client. C’est dans cette étape que vous allez conclure la vente. Vous devez y faire figurer vos offres.

Conclusion

En termes de B2B, le simple SEO ne suffit plus. Pour émerger dans un monde de plus en plus digitalisé où les acheteurs sont de plus en plus autonomes, il faut apparaitre comme un expert.C’est la capacité d’une entreprise à apparaitre comme expert dans son industrie et produire du contenu qui réponde aux attentes des acheteurs modernes qui fera qu’elle réussira sa stratégie de génération de leads.Les agences inbound marketing sont là pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et les aider à faire d’internautes inconnus de fidèles clients.