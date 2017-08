Les réseaux professionnels à l'heure du SEO

A l'heure du networking roi dans l'acquisition d'opportunités professionnelles, le netlinking a lui aussi une place prédominante dans le SEO depuis plusieurs années. Quelles sont les interactions possibles entre les deux ?

Le networking d'entreprise ou de carrière et le netlinking SEO ont tout en commun mais sont deux mondes méconnus réciproquement. Comment peut-on à l'heure de la sacro-sainte transformation digitale améliorer la situation ?

Quelques définitions pour s'assurer d'une bonne compréhension :

Avant toute chose, quelques définitions pour être sûr que tout le monde se comprenne. Par networking d'entreprise, on évoquera ici à la fois les cvs en ligne, LinkedIn et autres réseaux d'entreprises, notamment ceux qui nécessitent une inscription payante.





Côté SEO (référencement naturel), nous allons surtout parler de netlinking. Le netlinking, c'est l'action de créer des liens d'un site tiers vers votre site pour en augmenter la notoriété. A noter que depuis Google Penguin, on ne peut/doit plus faire n'importe quoi en termes de liens. Pour faire court, il faut s'assurer que le lien vienne d'un site d'autorité, pertinent, qui parle globalement du même sujet que le vôtre, et que la partie cliquable du lien soit l'URL de votre site afin d'éviter une pénalité pour sur-optimisation.

Qu'est-ce que le networking peut apporter au SEO ?

Depuis Google Penguin, le principal enjeux d'un bon SEO est de trouver des liens de qualité, le moins cher possible et sans se faire repérer par Google pour liens "artificiels". Pour cela, des techniques existent plus ou moins "black hat", mais ce n'est pas le sujet de l'article.





En outre ce tweet récent est révélateur :

Pourquoi les sites de networking sont les annuaires 2.0 ?

Le SEO moyen s'est longtemps contenté d'inscrire des sites sur des annuaires, noyés dans la masse et sans réel qualité. Si bien que ces liens sont aujourd'hui un classique sans grande valeur ajoutée. La qualité d'un site web pour Google réside dans sa capacité à fournir du contenu thématique et régulièrement. En ce sens, un réseau de networking comme ceux à Lyon de l'Adira, La cuisine du web ou encore Lyon French Tech (je cite des locaux uniquement, il en existe plein d'autres nationalement), ont un vrai rôle à jouer. De par les nombreux événements qu'ils organisent, ils touchent de multiples acteurs du secteur proche du vôtre. Cerise sur le gâteau, ils ont toute légitimité à recevoir gratuitement des liens de sites ayant la plus forte autorité, j'ai nommé les articles de journalistes nationaux ou encore des sites institutionnels de l'état, de ministères, CCI etc.

Y-a-t-il une réciprocité : que peuvent apporter les SEO aux réseaux de networking ?

Comme vous avez pu le voir dans le tweet cité plus haut, il y a une réelle lassitude de la communauté des référenceurs quant aux sites de faible qualité sur lesquels "poser des liens". Pourtant les SEO sont prêts à payer pour des liens de bonne qualité auprès de plateformes spécialisées. En outre, une excellente stratégie SEO est de regarder tous les endroits légitimes où placer un lien do follow. (un lien do follow est un lien depuis un site source non bloqué en sortie pour Google, bref un lien qui transmet de la légitimité contrairement à un lien no follow). Pour ce faire, deux options sont à étudier par rapport à nos précédents points :