Makers, Fablabs, Hackhathons: État des lieux d'un mouvement

Ces nouveaux termes entrés dans notre vocabulaire ces dernières années sont les signes d’une volonté de renversement de notre modèle économique et d’une vision plus ouverte et collaborative de l’industrie.

Dynamiques du « faire ensemble » et du « faire soi même » (DIY) poussées par des enjeux d’optimisation et d’innovation, ce « mouvement makers » a généré en peu de temps l’ouverture de nouveaux espaces, le développement de nouvelles techniques, de nouveaux outils et la création de tremplins pour les entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain.



Fablabs & Makerspaces – Les tiers lieux représentatifs du « mouvement Makers »

Créés par les makers et ouverts à tous, les fablabs sont des tiers lieux dédiés au prototypage, à la fabrication et la réparation de tous types d’objets. Inscrits dans de véritables écosystèmes, modèles d’une économie locale et collaborative, ces espaces partagés invitent à la co-conception. Celle-ci peut prendre la forme d’une interaction de savoirs-faire connexes entre amateurs et experts, hommes et machines ou clients et entreprises.

Les valeurs d’échange et le partage sont les principaux moteurs de ces lieux alternatifs, que ce soit dans le partage de l’espace et des outils, que dans l’échange de savoirs-faire, d’expériences et de connaissances. L’information en est l’essence même. Qualifiée d’”open source”, elle y est créée, partagée et repensée.

Par exemple, WoMa, fabrique de quartier, a été créée pour expérimenter le champ de la collaboration entre le travail de conception et celui d’atelier qui sont intimement liés et pourtant trop souvent séparés. C’est ainsi que l’idée de faire un lieu de co-working et de co-making est née. “Fabrique de quartier” comme ancrage territorial. Le fait d’être accepté et connu de la population locale est en effet l’un des enjeux majeurs de la création d’un tel espace. Nous y avons développé une communauté autour de la ré-appropriation des outils qui est, par la suite, entrée dans le mouvement des fablabs charters Fab Foundation pour accueillir la Fab Academy (formation en code, design et électronique, essaimage des connaissances entre fablab).

Aujourd’hui, de nouveaux Fablabs ouvrent dans toute la France et renforcent le mouvement et la communauté des makers. C’est ce que nous avons voulu souligner en s’associant avec La Machinerie à Amiens, 127° à Bordeaux, Artilect à Toulouse et L.A.B à Aix-en-Provence pour cette seconde édition de Make It Happen. Ces nouveaux lieux alternatifs aspirent à générer un impact social, économique et environnemental grâce à une organisation transversale et des actions locales.

Idéologiquement, notre action est une critique du mode de production et de consommation connu jusqu'à présent. Ce mouvement parie sur un nouveau modèle industriel accompagné d’une démocratisation de l’innovation en impliquant les consommateurs et citoyens. Concrètement, nous les accompagnons pour la fabrication, la réparation ou le recyclage de leurs objets du quotidiens, nous proposons un accompagnement au prototypage pour les entrepreneurs et à l’innovation pour les entreprises.