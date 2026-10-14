ChatGPT Ads : des bilans biaisés et une rentabilité inexistante, mais des impacts positifs

Sur ChatGPT Ads, l'heure est à la notoriété mais pas à la rentabilité, confirment les tests réalisés par l'agence Webloom pour 8 annonceurs.

L’agence Webloom livre au JDN les conclusions des campagnes réalisées sur ChatGPT Ads durant tout le mois de septembre pour 8 annonceurs, des secteurs de la formation, du SaaS, des biens de grande consommation et du prêt-à-porter. Tous cherchaient de la performance. Les conclusions sont sans appel : que ce soit pour la génération de leads ou pour la promotion de produits, l’heure est à l’apprentissage, mais certainement pas à la rentabilité. Tout n’est cependant pas négatif : la console génère de la notoriété avec des volumes importants d’impressions et une augmentation des recherches de marque sur Google pour des CPM bas. Voici les principaux retours de ces expériences.

Des bilans de campagne biaisés

Notre expert, ses équipes et ses clients ont constaté des différences trop importantes entre les chiffres annoncés par ChatGPT dans les bilans de campagne et ceux mesurés par les outils de tracking côté annonceur (CRM, CMS ou GA4). "Il est courant que les interfaces des régies publicitaires indiquent des résultats surestimés vis-à-vis de ce qui est constaté en réalité, mais pas à ce point. Pour certains comptes, ChatGPT a affiché le double de conversions de ce qui semble être la réalité", illustre Clément Bourdon, cofondateur de Webloom. De quoi décourager certains annonceurs, freinés par le manque de fiabilité et de convergence de ces chiffres. De plus, il est impossible à l’heure actuelle de faire la part des choses entre une conversion liée véritablement à la pub sur ChatGPT ou au GEO. "Aucun de mes annonceurs ayant testé l’outil ne se sent en capacité de mesurer son incrémentalité réelle", poursuit-il.

Une rentabilité inexistante malgré un CPC "relativement bas"

ChatGPT ne génère pas de leads de qualité, résume notre interlocuteur. "Nous observons des leads qui soit ne parlent pas bien français, soit se situent encore tout en haut de l’entonnoir de conversion et ne sont pas pertinents à capter pour transformer." Sur les huit annonceurs ayant testé l’outil durant tout le mois de septembre, 4 cherchaient à générer des leads. Ils ont tous décidé de suspendre les tests.

Quant aux ventes, le ROAS n’a jamais dépassé le ratio de 1 euro vendu pour 1 euro dépensé en pub. "Pour une logique d’augmentation de sa base clients, ChatGPT semble fonctionner, mais certainement pas pour vendre et gagner de l’argent pour le moment", poursuit Clément Bourdon qui fait part de niveaux de CPC "relativement bas", notamment en raison d’une concurrence encore faible voire inexistante sur la plateforme.

Des CPM "très bas" et un niveau élevé d’impressions

"C’est peut-être le seul intérêt d’aller sur ChatGPT Ads aujourd’hui : avec un budget assez restreint, il est possible de générer un nombre phénoménal d’impressions et faire connaître sa marque", atteste le cofondateur de Webloom, qui évoque des CPM tournant autour de 9 à 10 euros, bien en-dessous des 50 euros annoncés au départ. De quoi fournir un premier bénéfice à l’annonceur en attendant que la plateforme, en se peaufinant, rende possible des logiques à la performance de manière plus aboutie.

Un impact positif sur la recherche de marque sur le moteur classique

Pour près de 80% des annonceurs, les campagnes sur ChatGPT Ads ont augmenté les recherches de marque sur Google. "La corrélation était réelle, à la date près, et c’était massif, de 10% à 30% pour certains comptes. Et obtenir cela avec à peine 2 000 euros par mois, c’est énorme, ce sont des choses que Meta ou YouTube ne savent pas faire aujourd’hui", insiste l’expert. Et c’est bien pour cette raison que 4 annonceurs participant aux tests sur 8 ont décidé de les poursuivre, malgré le fait que les campagnes, de type shopping, ne "vendent pas" : "S’ils restent, ce n’est pas pour la rentabilité, mais bien parce qu’ils ont compris que les campagnes ChatGPT Ads ont un impact positif sur la recherche de la marque en SEO classique", déclare Clément Bourdon. "Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d’y investir des budgets à fond perdu, il est conseillé d’attendre un peu avant de se lancer", conclut-il.