Meta règle un litige de 1,4 milliard de dollars avec le Texas pour la reconnaissance faciale

L'Etat américain avait intenté une action en justice en 2022 pour violations de la loi sur la protection des données biométriques.

Meta, la société mère de Facebook, est au cœur d'un règlement historique avec l'État du Texas. Accusée d'avoir utilisé des données biométriques sans consentement, l'entreprise a accepté de verser 1,4 milliard de dollars pour clore ce chapitre judiciaire.

Contexte et accusations

En 2022, l'État du Texas a intenté un procès contre Meta, accusant la société d'utiliser illégalement la technologie de reconnaissance faciale pour collecter des données biométriques de millions de Texans sans leur consentement.

Cette pratique violait la loi texane de 2009 sur la protection des données biométriques, qui prévoit des amendes allant jusqu'à 25 000 dollars par infraction. La fonction incriminée, appelée Tag Suggestions, permettait à Facebook de suggérer des noms pour les personnes apparaissant sur les photos téléchargées par les utilisateurs.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a souligné selon Reuters l'importance de ce règlement en déclarant qu'il marquait "l'engagement de l'État à s'opposer aux plus grandes entreprises technologiques du monde et à les tenir pour responsables des infractions à la loi et des violations du droit à la vie privée des Texans".

Un règlement historique

Meta a accepté de payer 1,4 milliard de dollars pour régler ce litige, ce qui en fait le plus grand règlement jamais obtenu par un seul État dans ce type de litige. Ce montant sera payé sur une période de cinq ans, avec un premier versement de 500 millions de dollars prévu dans le mois suivant l'accord.

Un porte-parole de Meta a réagi à cet accord en déclarant par email à TechCrunch : "Nous sommes heureux de résoudre ce problème et nous sommes impatients d'explorer de futures opportunités pour approfondir nos investissements commerciaux au Texas, y compris le développement potentiel de centres de données".

Conséquences et réactions

En réponse à ces accusations et à la montée des préoccupations concernant la technologie de reconnaissance faciale, Meta a annoncé en 2021 qu'elle désactiverait son système de reconnaissance faciale et supprimerait les données biométriques de plus d'un milliard d'utilisateurs.

Cette décision intervient après que Meta a déjà réglé un recours collectif similaire en Illinois en 2020 pour un montant de 650 millions de dollars. Le Texas et d'autres États pourraient désormais réévaluer et renforcer leurs lois sur la biométrie à la lumière de ce précédent.

Implications futures

Ce règlement envoie un message fort aux entreprises technologiques sur l'importance de respecter les lois sur la protection des données. Avec la montée des préoccupations concernant la sécurité numérique, les méthodes de collecte et d'utilisation des données biométriques sont de plus en plus scrutées. Ce cas pourrait inciter d'autres États à renforcer leurs lois et à appliquer des sanctions plus strictes.

Le règlement pourrait également influencer d'autres litiges en cours, y compris ceux impliquant d'autres géants de la technologie comme Google, qui est également poursuivi par le Texas pour des pratiques similaires.