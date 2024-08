Disney, Fox et Warner Bros mis en échec dans la diffusion sportive

Une cour fédérale a suspendu la création de Venu Sports, une initiative conjointe de Disney, Fox et Warner Bros, soulignant des préoccupations antitrust majeures qui pourraient redéfinir le paysage de la diffusion sportive.

La tentative de lancer une nouvelle plateforme de streaming sportif par Disney, Fox et Warner Bros a été stoppée sur injonction judiciaire, mettant en pause un projet qui avait promis de transformer l'accès aux événements sportifs en direct.

Le blocage de Venu Sports

Une cour fédérale américaine a émis une injonction préliminaire qui a suspendu le lancement de Venu Sports, le service de streaming sportif proposé conjointement par Disney, Fox et Warner Bros Discovery.

La juge Margaret Garnett de New York a motivé cette décision par le risque de monopole accru que représenterait cette plateforme, soulignant selon Reuters que Venu Sports pourrait "exercer un contrôle quasi-monopolistique" sur les droits sportifs, nuisant ainsi à la concurrence et aux consommateurs.

David Gandler, PDG de FuboTV, la société à l'origine de la plainte, a exprimé son soulagement après l'annonce de la décision judiciaire. Selon Les Echos, il aurait déclaré que la décision était une "une victoire non seulement pour Fubo, mais aussi pour les consommateurs", soulignant que l'injonction contribuait à maintenir un marché compétitif.

Réactions et conséquences

L'action de FuboTV a connu une hausse significative de 17% le jour de l'annonce, alors que l'entreprise avait subi une perte de plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année. Ce dynamisme montre l'impact direct des décisions judiciaires sur les marchés financiers.

En réponse, un porte-parole de Disney a affirmé que le consortium ferait appel de la décision, insistant sur le fait que Venu Sports offrait "une option pro concurrentielle qui vise à améliorer le choix des consommateurs". Cette réponse met en évidence la tension entre la nécessité de réguler pour éviter un monopole et le désir des entreprises de se développer dans un marché de plus en plus saturé.

Impact sur l'industrie et les consommateurs

Le secteur de la télévision payante a connu une érosion significative de sa base d'utilisateurs, avec une perte de près de 30 millions d'utilisateurs entre 2015 et 2023, et une prévision de perte de 6 millions supplémentaires d'ici la fin de l'année selon un rapport de Bloomberg Intelligence.

La décision de la cour affecte non seulement les entreprises impliquées mais aussi la structure du marché global, influençant les stratégies futures et les options disponibles pour les consommateurs. Elle pose également des questions sur la façon dont les droits de diffusion sportive sont gérés et partagés dans l'ère du numérique.