Jeux paralympiques : 1,7 million de billets ont déjà été vendus

La billetterie des Jeux paralympiques tourne à plein régime depuis le début des épreuves olympiques, selon le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet.

Le blues post-JO profite aux Jeux paralympiques. Depuis le succès de la quinzaine olympique, les ventes se sont emballées sur la plateforme de vente de billets pour les épreuves paralympiques, qui débuteront jeudi 29 août, au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Plus d'1,7 million de billets ont ainsi été vendus, selon le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet. "Ça veut dire sept cent mille billets vendus depuis le début des Jeux olympiques", a précisé l'ancien canoéiste, ce mardi en conférence de presse.

"Donc il y a eu un vrai effet accélérateur sur la billetterie paralympique et on en est ravis", s'est réjoui Tony Estanguet. "Il reste encore des opportunités dans un certain nombre de sports", a-t-il poursuivi. "Et c'est tant mieux si les Français vont pouvoir retrouver tous les ingrédients du succès des Jeux olympiques : de la sécurité, mais aussi des sites iconiques."

4 millions de visiteurs attendus

25.000 forces de l'ordre seront en effet déployées lors de cette deuxième partie des festivités, a annoncé Gérald Darmanin lors de la même conférence de presse. "Nous n'avons pas de menace caractérisée qui touche les Jeux paralympiques, que ce soit le relais de la flamme, la cérémonie d'ouverture ou les épreuves", a cependant précisé le ministre de l'Intérieur démissionnaire.

"Quatre millions de visiteurs sont attendus" au cours des dix jours de Jeux paralympiques, a pour sa part avancé la ministre des Sports démissionnaire, Amélie Oudéa-Castéra.