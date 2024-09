La start-up française Sonio rachetée par Samsung pour renforcer l'IA prénatale

Sonio, spécialiste de l'IA médicale, a séduit Samsung Medison par sa capacité à transformer le dépistage des anomalies fœtales, un domaine en pleine expansion dans la santé numérique.

Samsung Medison, filiale du géant sud-coréen Samsung Electronics spécialisée dans l'équipement médical, a finalisé l'acquisition de Sonio, une start-up française innovante dans le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à l'échographie prénatale. Ce rachat, d'un montant estimé à 85 millions d'euros, s'inscrit dans la stratégie de Samsung visant à renforcer sa présence dans le secteur des technologies médicales, en particulier dans le diagnostic prénatal.

Contexte et détails de l'acquisition

Le rachat de Sonio par Samsung Medison marque une étape significative dans l'expansion du groupe coréen dans le domaine des technologies de santé. Fondée en 2020, Sonio s'est rapidement imposée comme un acteur clé dans le secteur de l'échographie prénatale grâce à son produit phare, Sonio Detect.

Ce logiciel, certifié par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en août 2023, utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour assister les praticiens dans la détection d'anomalies prénatales, couvrant plus de 300 syndromes et 700 signes prénataux.

L'acquisition de 100% des parts de Sonio a été officialisée ce lundi 2 septembre 2024, après un accord d'achat signé en mai de la même année. Selon Kyu Tae Yoo, PDG de Samsung Medison, cette opération vise à "combiner l'expertise technique de Sonio avec les technologies de Samsung pour affiner notre stratégie en échographie et introduire les technologies d'IA de prochaine génération sur le marché", rapporté par Maddyness.

L'importance de Sonio dans l'innovation médicale

Sonio s'est distinguée par sa capacité à intégrer l'intelligence artificielle dans les processus de diagnostic prénatal, un domaine où les erreurs de détection restent fréquentes. Actuellement, près de 50% des anomalies prénatales ne seraient pas détectées lors des échographies classiques. L'outil développé par Sonio offre une solution à ce problème en fournissant aux médecins des analyses en temps réel ou rétrospectives, permettant de lever des doutes sur les anomalies potentielles.

Cécile Brosset, PDG et cofondatrice de Sonio, a déclaré dans un communiqué relayé par Le Figaro, que l'acquisition par Samsung Medison permettra à Sonio de "continuer à faire avancer la technologie pour améliorer le diagnostic prénatal à l'échelle mondiale, y compris pour les régions les plus touchées par la pénurie de soignants". Elle a également précisé que Sonio poursuivra son développement de manière autonome, tout en bénéficiant des ressources et de l'expertise de Samsung pour accélérer son expansion internationale.

Avec ce rachat, Samsung Medison ne se contente pas d'acquérir une start-up prometteuse, mais se positionne également pour devenir un leader mondial dans le diagnostic prénatal basé sur l'intelligence artificielle. L'intégration de Sonio dans le giron de Samsung permettra de déployer ces technologies dans des régions où l'accès aux soins prénatals est encore limité, contribuant ainsi à réduire les inégalités en matière de santé.