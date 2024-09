Que sait-on de World Liberty Financial, la plateforme de cryptomonnaies lancée par Donald Trump ?

L'ancien président américain et ses associés ont lancé ce lundi leur propre plateforme de cryptomonnaies, qui ambitionne de devenir la championne de la finance décentralisée.

"C'est le début d'une révolution financière", s'est enthousiasmé Donald Trump Jr, fils de l'ancien président américain, ce lundi 16 septembre sur X. A cette date, Donald Trump et ses associés ont officiellement lancé leur plateforme de cryptomonnaies, World Liberty Financial. Un geste fort pour le candidat du parti républicain qui a promis, en pleine campagne présidentielle, d'être "le président pro-bitcoin dont l'Amérique a besoin".

Que sait-on déjà de cette nouvelle plateforme ? World Liberty Financial doit permettre de prêter et d'emprunter des cryptomonnaies à d'autres usagers. Le but de la plateforme est de promouvoir la finance décentralisée, ou DeFi, c'est-à-dire la possibilité d'effectuer des transactions financières sans passer par un intermédiaire traditionnel comme une banque. Pour cela, elle recourt à la technologie de la "blockchain", qui tient un registre inviolable et consultable par tous des transactions effectuées.

Attirer le plus grand nombre vers les cryptomonnaies

World Liberty Financial privilégiera les stablecoins, précisent Zachary Folkman et Chase Herro à l'AFP, deux entrepreneurs associés au projet. Les stablecoins sont des cryptomonnaies adossées à une monnaie traditionnelle, le plus souvent le dollars, ce qui les rend moins fluctuantes que d'autres devises numériques. Pour Zachary Folkman, le but est d'attirer le plus grand nombre vers les cryptomonnaies, "non pas pour prendre beaucoup de risques sur le prochain bitcoin, mais pour utiliser des stablecoins et générer des intérêts ou obtenir des liquidités."

Dans un second temps, World Liberty Financial prévoit la mise en vente de jetons "tokens", qui donneront le droit à leurs propriétaires de prendre part à la gouvernance de la plateforme.