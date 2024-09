Bourse : les investisseurs en alerte avant la décision de la Fed, Tokyo mène la danse

Alors que la réunion de la Fed approche, les valeurs technologiques et automobiles japonaises profitent de la baisse du yen. En Europe et aux États-Unis, les investisseurs demeurent dans l'incertitude face aux décisions monétaires à venir.

À l'aube d'une décision cruciale de la Réserve fédérale américaine, les marchés financiers internationaux se montrent hésitants. L'attente d'une potentielle baisse des taux directeurs par la Fed crée une atmosphère d'incertitude, où chaque mouvement est minutieusement observé. En Asie, la Bourse de Tokyo affiche une dynamique positive, profitant de la faiblesse du yen, tandis que les places américaines et européennes adoptent une attitude plus prudente, en suspens avant les annonces de la Fed.

Les marchés asiatiques en mouvement avant la réunion de la Fed

La Bourse de Tokyo a démarré la journée de mercredi sur une note positive, portée par un affaiblissement du yen qui a stimulé les entreprises exportatrices japonaises. L'indice Nikkei a ainsi progressé de 0,84% pour atteindre 36 507,79 points, tandis que l'indice élargi Topix a gagné 0,62%, atteignant 2 571,54 points. Le yen s'est déprécié de plus de 1% face au dollar, s'établissant à 141,87 yens pour un dollar, ce qui a bénéficié aux secteurs sensibles aux taux de change, notamment l'automobile et les semi-conducteurs, comme le souligne Le Figaro.

Les actions des grandes entreprises exportatrices japonaises, telles que Toyota (+3,09%), Honda (+1,75%) et Nissan (+1,64%), ont enregistré des hausses notables, soutenues par l'affaiblissement de la devise japonaise, qui rend leurs produits plus compétitifs à l'international. De même, les valeurs technologiques ont profité de cette dynamique, avec des sociétés comme Disco Corp (+1,54%) et Advantest (+1,44%) en hausse sur le marché.

La Bourse de Hong Kong, en revanche, est restée fermée en raison d'un jour férié, tandis que la veille, l'indice Hang Seng avait terminé en hausse de 1,37% à 17 660,02 points. Les indices chinois ont connu une évolution plus contrastée, avec l'indice composite de Shanghai se maintenant à l'équilibre à 2704,02 points, alors que celui de Shenzhen a chuté de 0,92% à 1462,74 points.

Les marchés américains et européens dans l'attente de la Fed

De l'autre côté du globe, les places financières américaines et européennes restent en alerte avant l'annonce de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue ce mercredi soir.

Mardi, Wall Street a terminé de manière mitigée : le Dow Jones a légèrement reculé de 0,04%, tandis que le Nasdaq a gagné 0,20%. Le S&P 500 est resté quasiment inchangé, avec une hausse marginale de 0,03%. Ces mouvements montrent la prudence des investisseurs, qui s'attendent à une décision cruciale de la Fed concernant la baisse des taux directeurs.

En Europe, le CAC 40 a progressé de 0,51%, clôturant à 7 487,42 points. Ce gain a été soutenu par les secteurs du luxe et bancaire. Hermès a notamment grimpé de 1,58%, bénéficiant des prévisions optimistes des analystes. Ce mercredi matin, l'indice parisien reste stable, atteignant 7 491 points.

La Banque centrale européenne (BCE) suit de près les décisions de la Fed, consciente que toute baisse significative des taux pourrait avoir des répercussions sur les marchés européens. Les attentes se concentrent désormais sur l'ampleur de la baisse : une réduction de 25 ou 50 points de base.

Les investisseurs américains, quant à eux, anticipent un possible jumbo cut de 50 points de base selon Les Echos. Mais certains économistes estiment qu'une baisse plus modeste de 25 points serait plus en phase avec les récentes données économiques.

Les indicateurs de l'emploi aux États-Unis, bien que légèrement en dessous des attentes, continuent de montrer une certaine résilience de l'économie, ce qui rend la décision de la Fed incertaine.

Évolution des matières premières et des devises

Sur le marché des changes, la baisse du yen a été un moteur essentiel pour la Bourse de Tokyo. Le dollar s'est renforcé face aux principales devises, notamment face à l'euro qui s'échangeait à 1,1128 dollar contre 1,1114 la veille.

Les investisseurs surveillent également les mouvements du marché pétrolier, avec des fluctuations légères observées. Le baril de Brent, référence en Europe, a légèrement reculé de 0,07% pour s'établir à 73,65 dollars, tandis que le baril de WTI américain a perdu 0,17%, se négociant à 71,07 dollars.

Ces évolutions sur les matières premières reflètent également une certaine nervosité des marchés face à l'incertitude entourant la politique monétaire américaine, qui pourrait influencer la demande mondiale pour l'énergie. Les tensions géopolitiques, notamment au Moyen-Orient, continuent également de jouer un rôle déterminant dans les fluctuations du prix du pétrole.