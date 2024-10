TotalEnergies : Patrick Pouyanné dévoile sa stratégie d'expansion à Wall Street

Avec une présence accrue en Asie et des engagements solides dans le secteur des énergies vertes, le groupe pétrolier et gazier entend capitaliser sur sa dynamique de croissance mondiale.

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, s'exprime ce mercredi à New York devant les investisseurs du groupe lors de l'Investor Day annuel. Cette réunion est cruciale pour clarifier la stratégie de double cotation à Wall Street et Paris, et pour exposer les plans de diversification de l'entreprise, notamment dans le gaz naturel et les énergies renouvelables. L'objectif est de renforcer la position de TotalEnergies sur le marché américain tout en offrant une vision claire de sa croissance à long terme.

Double cotation : Cap sur Wall Street

La double cotation de TotalEnergies à Paris et à New York est une décision stratégique visant à améliorer la visibilité du groupe aux États-Unis. Actuellement, les investisseurs américains ne peuvent acquérir que des certificats de dépôt, une option moins flexible que l'achat direct d'actions.

Cette cotation permettra de répondre à la demande croissante des investisseurs anglo-saxons, qui représentent déjà plus de 50% de l'actionnariat de TotalEnergies selon Les Echos.

L'objectif est d'augmenter les volumes d'actions disponibles aux États-Unis, dans l'espoir de valoriser davantage l'entreprise, dont la capitalisation boursière reste en dessous de celle de concurrents comme ExxonMobil et Chevron.

Au premier semestre 2024, TotalEnergies a enregistré une baisse de son bénéfice net de 1%, contre une chute de 9,6% pour ExxonMobil et un effondrement du bénéfice de BP. Cette tendance à la baisse, associée à la fin de l'ère des superprofits dans l'énergie, souligne l'importance pour TotalEnergies de diversifier ses sources de revenus.

Gaz naturel et énergies renouvelables

La diversification géographique et énergétique est au cœur de la stratégie de TotalEnergies. L'Asie, en particulier, représente un axe de croissance majeur, avec une demande accrue de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le groupe a signé des contrats de long terme pour 4,5 millions de tonnes annuelles de GNL, soit 10% des ventes totales de 2023. Des accords ont été conclus avec des pays comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud, assurant des revenus stables et prévisibles pour les années à venir.

TotalEnergies continue également d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Contrairement à ses concurrents, le groupe a décidé de maintenir sa ligne directrice en visant un taux de rentabilité de 12% sur les capitaux investis dans ce secteur.

Les contrats de long terme avec des entreprises comme Orange et Air Liquide pour la fourniture d'électricité verte viennent renforcer cet engagement. Ces PPA (Power Purchase Agreements), d'une durée allant jusqu'à 20 ans, garantissent des revenus stables dans un marché énergétique en pleine transition.

Résilience et flexibilité

Face à la volatilité des marchés énergétiques, TotalEnergies mise sur la résilience et la flexibilité. Le groupe a sécurisé l'accès à des volumes importants de gaz en prenant des participations dans des sites de production américains et investit dans des infrastructures capables de répondre aux besoins fluctuants du marché.

Les centrales à gaz et les projets de batteries permettent d'ajuster rapidement l'offre en fonction de la demande. Cette stratégie vise à protéger le groupe des cycles baissiers et à optimiser ses opérations dans un contexte mondial de transition énergétique.